Drony letecké focení nikdy nenahradí, líčí fotograf a vysvětluje zásadní rozdíly

Fotograf Libor Sváček | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Josef Hympl
  15:20
Jeho velkoformátové letecké fotografie české přírody a památek uchvacují nejenom svou precizností, ale i neopakovatelnou atmosférou. Služby fotografa Libora Sváčka využívá Národní památkový ústav a jeho snímky zdobí například chodby ministerstva dopravy v Praze. Proč se do focení z letadel zamiloval a jak těžké je zachytit zasněžené pražské střechy?

Úspěšný fotograf má navíc na svém kontě plejádu unikátních fotografických knih, včetně těch sestavených z leteckých fotek.

Když jsem se díval do vašeho životopisu, zaujalo mě, že máte vystudovanou anorganickou chemii na Vysoké škole chemickotechnologické v Praze. Jak se přihodí, že se z chemika stane jeden z nejžádanějších fotografů leteckých snímků?
Focení byl můj velký koníček už na gymnáziu a chemie k tomu docela dobře pasovala. Míchal jsem si sám vývojky (chemické roztoky používané při klasickém vyvolávání fotografií z filmu, jež na světlocitlivém materiálu zviditelňují obraz, který vznikl expozicí světla, pozn. red.). A to nejenom pro černobílé fotky, ale v osmdesátých letech rovnou i pro barevné filmy.

Po vysoké škole jsem sice na chvilku nastoupil jako úředník na odbor životního prostředí Okresního úřadu v Českém Krumlově, ale asi po roce jsem se začal naplno věnovat focení. Vnímal jsem totiž, že pomocí fotek můžu lidem předávat emoce, a sdělovat jim tak něco úplně jiného než jim jenom posílat nějaká úřední stanoviska. V roce 1992 jsme proto založili fotografické studio Expho, což by se dalo přeložit i jako „extrémní focení“. A tomu se věnuji dodnes.

Získat fotky pro mou knihu bylo celé dost náročné. Jenom shánění tolika ochotných pilotů a procesy domluv by vydaly na nějaký samostatný román.

