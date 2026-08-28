Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sex a smrt podle Indiánů. Vyhrává silnější, slabšího zabijí nebo snědí, říká Atapana

Marie Vejvodová
  20:00

Fotogalerie7 Premium

Mnislav Zelený. Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle něj rozumnější a sám se jím inspiroval. Svůj odchod už má vymyšlený. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle Mnislava Zeleného rozumnější a sám se jím inspiroval. Svůj odchod už má vymyšlený.

V roce 2019 jste adoptoval devítileté děvče z etnika Ece´je. Jak se vaše adoptivní indiánská dcera má?
To víte, když tam pravidelně nejezdíte a dlouho se nevidíte, pomalu to vyšumí. V kontaktu jsme zůstali pět let. Byla nejlepší ve třídě. Podporoval jsem ji, až školu dokončí, aby jela do města a studovala zdrávku nebo třeba peďák a pak se vrátila do vesnice a svoje znalosti využila.

Vázal se k adopci vůči ní nějaký závazek?
Proč myslíte, že mi ji rodina svěřila?

Abyste se o ni postaral?
Ženy hledají ochranu a bezpečí, muži rozsévají sémě. Nechali mě Marisu adoptovat, abychom se, až jí bude dvanáct, vzali a měli děti. Tím by vznikl pokrevní příbuzenský vztah a stal bych se součástí rodiny. Vybírají starší muže, protože ten může dívku zabezpečit spíš než nějaký mladý ňouma.

Viděl jsem na vlastní oči, jak mladá žena v jiném stavu odešla do pralesa a vrátila se bez břicha i bez dítěte. Prostě tam porodila a mimino zahrabala.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Čtěte víc za 49 Kč měsíčně

  • Investigativu od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Reportáže a rozhovory s osobnostmi

49 Kč/měsíc

Získat iDNES Premium
Nabídka platí pro nové předplatitele.
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Osudové osmičky české historie. Otestujte, jak jste si je zapamatovali

I sovětská invaze připadla na osmičkové datum.

Letopočty končící osmičkou přinesly českým dějinám mnohé zásadní události, zlomy. Jak dobře je znáte? Začneme čtyřmi docela známými osmičkovými daty. Poté se vrátíme a budeme postupovat od...

Krásná Marie řekla ne. Vesnický donchuán neunesl odmítnutí, zmasakroval rodinu

Premium
ilustrační snímek

S ješitným mladíkem, který své vnitřní nejistoty a komplexy řeší arogancí a falešnou pýchou, se asi někdy setkala každá mladá žena. Ne každý takový případ neopětovaného dvoření však skončil vražděním...

Studna u opuštěné hájovny přišla lesníkovi jinak. Pod hladinou skrývala zohavené tělo

Premium
ilustrační snímek

Seděl v cele předběžného zadržení a bylo mu to úplně fuk. Kolikrát už ho takhle zhaftli? Nepočítal. Ani by to asi spočítat nedokázal, vychodil totiž pouhé čtyři třídy základní školy. Teď ho sebrali...

OBRAZEM: Divoké souboje i nebeská poezie. Soutěž odhaluje oceán

Lachtan ulovil rejnoka, musí si ho však mlácením a údery naporcovat. A kolem...

Lachtan ulovil rejnoka, musí si ho však mlácením a údery naporcovat. A kolem čekají na hodovní zbytky mořští ptáci. I to je jedna z tváří oceánů. Umí však nabídnout i poetické, lyrické výjevy....

Bestie temnoty. Sériový vrah rdousil za náletů na Londýn

Gordon Cummins. Měl ideální podmínky, jeho vraždění přála tma, záplava...

Kvůli nacistickým náletům se Londýn nořil každou noc do tmy. Pro bezpečnost, ochranu. Jenže právě ona temnota se stala nástrojem řádění sériového vraha. Dostal přízvisko Válečný rozparovač, též...

Sex a smrt podle Indiánů. Vyhrává silnější, slabšího zabijí nebo snědí, říká Atapana

Premium
Mnislav Zelený. Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve...

Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle Mnislava Zeleného rozumnější a sám se jím...

28. srpna 2026

Bitva, která na stovky let ovlivnila české dějiny. Sultán u Moháče vyhrál bleskově

Dvě náboženství, dvě armády, dva odlišné způsoby boje. Vítězství v bitvě u...

Připravila trůny českého a uherského království o panovníka. Vpustila na ně Habsburky – a osmanskému sultánovi otevřela cestu k další expanzi do Uher. Bitva u Moháče, která se odehrála právě před 500...

28. srpna 2026

Funguje. Velká studie ocenila zdravotní efekty tradičního čínského cvičení

Premium
Cvičení prospívá zdraví. Hold mu složila další studie.

Je největší svého druhu, svůj verdikt tedy vynáší autoritativně. Aktuální čínská studie chválí tradiční cvičení a předkládá důkazy o tom, jak prospívá kloubům i vazům, svalům, kostem, nervové tkáni....

27. srpna 2026

VIDEO: Byl svědkem americké revoluce. Teď prastarý dub zachraňují

Dub virginský u Eutaw Springs Battlefield se pyšní označením strom - svědek.

Jeho korunová klenba dosahuje čtyřiceti metrů, kmen má v průměru skoro dva metry. Je starý asi tři sta let. Stejně monumentální je jeho historie. Létaly kolem něj střely za poslední bitvy americké...

26. srpna 2026

Ping pong a Trans. Reportér vyzkoušel práci dýdžeje, učil se od talentované Bey

Premium
Dýdžejka Bea

Za zvuku bicích jsem zmáčkl tlačítko s efektem jakéhosi šumění. Narůstalo tak, až jsem se lekl a zase ho pustil, načež začala zpívat zpěvačka. „To se vám povedlo,“ ocenila zkušená dýdžejka Bea. No,...

25. srpna 2026

KVÍZ: Osudové osmičky české historie. Otestujte, jak jste si je zapamatovali

I sovětská invaze připadla na osmičkové datum.

Letopočty končící osmičkou přinesly českým dějinám mnohé zásadní události, zlomy. Jak dobře je znáte? Začneme čtyřmi docela známými osmičkovými daty. Poté se vrátíme a budeme postupovat od...

vydáno 25. srpna 2026

Přešel na islám, aby je zachránil, věřili Židé falešnému mesiáši. Stoupence má dodnes

Premium
Židovský učenec Šabtaj Cvi (1. srpna 1626 – 30. září 1676) na dobové ilustraci

Otřásl ve své době celým tehdejším židovským světem. A to hned dvakrát. Nejprve strhl davy, které uvěřily, že je očekávaným mesiášem. A pak je fatálně zklamal – aby si zachránil život, přestoupil na...

24. srpna 2026

Sex a peklo. Studie řeší, zda se strach ze zatracení dere do ložnic i dnes

Strach z pekla není věcí minulosti, zjistila studie.

Její téma, její hlavní otázka je bizarní. A zní tmářsky: Strach z pekla v dnešním, moderním světě? A že by ovlivňoval naše sexuální životy? Aktuální studie se to však rozhodla prozkoumat. Přinesla...

24. srpna 2026

Studna u opuštěné hájovny přišla lesníkovi jinak. Pod hladinou skrývala zohavené tělo

Premium
ilustrační snímek

Seděl v cele předběžného zadržení a bylo mu to úplně fuk. Kolikrát už ho takhle zhaftli? Nepočítal. Ani by to asi spočítat nedokázal, vychodil totiž pouhé čtyři třídy základní školy. Teď ho sebrali...

23. srpna 2026

OBRAZEM: Divoké souboje i nebeská poezie. Soutěž odhaluje oceán

Lachtan ulovil rejnoka, musí si ho však mlácením a údery naporcovat. A kolem...

Lachtan ulovil rejnoka, musí si ho však mlácením a údery naporcovat. A kolem čekají na hodovní zbytky mořští ptáci. I to je jedna z tváří oceánů. Umí však nabídnout i poetické, lyrické výjevy....

23. srpna 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Krásná Marie řekla ne. Vesnický donchuán neunesl odmítnutí, zmasakroval rodinu

Premium
ilustrační snímek

S ješitným mladíkem, který své vnitřní nejistoty a komplexy řeší arogancí a falešnou pýchou, se asi někdy setkala každá mladá žena. Ne každý takový případ neopětovaného dvoření však skončil vražděním...

22. srpna 2026

DnB step stíhá rychlé beaty. Vyšel i z maďarských tradičních tanců

Má svá pravidla a techniku, zároveň však DnB step nechává každému tanečníkovi,...

Rychlé pohyby nohou, práce s rytmem a energie odpovídající tempu drum&bass. DnB step vznikl přímo pro tento hudební žánr a mimo něj ho prakticky neuvidíte. Má vlastní pravidla, taneční „souboje“ i...

22. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.