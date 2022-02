Ester je nejlepší kámoška už od dětství, říká výtvarník Jonáš Ledecký

Jak jste zlatý snowboardový závod své sestry prožíval?

Vstával jsem v noci už na kvalifikaci, ženu jsem nechal spát, protože šla brzy ráno k doktorovi. Pak jsem si šel chvíli lehnout a probudil se na vyřazovací boje.

Poznáte na Ester na dálku, jestli je v pohodě?

Poznám. Věděl jsem to už den předem, protože jsme si spolu volali. Vyzařoval z ní naprostý klid, na závod se moc těšila. Měl jsem radost, že to má tak nastavené a že nijak nestrádá, protože tentokrát na olympiádě neměla rodiče a hlavně maminku, která se o ni během všech závodů normálně stará a se vším jí pomáhá. Prosil jsem Ester, aby nám nedělala takové to drama jako naposledy při závodech Světového poháru v italské Cortině, kde několik branek před cílem trochu škobrtla. Tak teď ve čtvrtfinále se jí kousla hrana a měla co dělat, aby to vybrala... Věřil jsem jí, že to ustojí, ovšem bylo to šílené! Myslel jsem, že se mi zastaví srdce, ale naštěstí to dobře dopadlo.