Mocné emoce. Hněv tlumí bolest, funkci mají smích i odpor, říká Radkin Honzák

Můžeme stokrát přísahat na logiku, rozum, racionalitu, snažit se vše změřit, zvážit, analyzovat. Nakonec ale stejně při našem rozhodování zvítězí zpravidla to, co máme v mozku a v genech hluboko zasuto už statisíce a miliony let.

První emoce se objevily před 300 miliony let

Vznik emocí je datován do období někdy před 300 miliony let. Už zhruba 60 milionů let předtím se z oceánů na pevninu přesunuli první čtvernozí obratlovci, z nichž se potom přes další vývojové mezistupně zrodili obojživelníci, plazi (včetně dinosaurů), a ještě později ptáci a savci. A někde na téhle cestě se v mrňavém mozku čím dál větších obratlovců objevily dva shluky nervových buněk (nervová jádra). „Můžeme si je představit jako půlku jádra vlašského ořechu – komůrku, které říkáme thalamus, a mandli, jíž se říká amygdala. A v té mandli se usídlily dvě základní emoce – strach a vztek,“ říká psychiatr Honzák. „A sexuální apetence, tedy chuť na sex.“