Benešovy zásluhy a hříchy. Přehlížel utrpení domácího odboje, říká historik

Když vidíme neústupnost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, neměl se kdysi v roce 1938 Edvard Beneš zachovat podobně?

Srovnávat někoho časově tak vzdáleného je vždycky zavádějící. Situace to byly podobně vypjaté, to je fakt, ale Edvard Beneš odjížděl ze země s tím, že podle svého názoru udělal, co bylo tehdy možné. Bral to tak, že jeho další boj se bude odehrávat v emigraci, což mu bylo blízké, protože byl jednak diplomat a jednak už to zažil za první světové války.

Zajímavé by bylo vymyslet počítačovou hru, jež by byla simulací, jak se rozhodnout na Benešově místě v letech 1938 a 1948. Myslím, že hodně z nás by se brzo na monitoru dočkalo nápisu Game Over.