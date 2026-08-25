Určité zkušenosti s prací dýdžeje jsem už kdysi získal. I když... Byl jsem dýdžejem s vážnou hudbou, a to v rozhlasové stanici, kde právě vážná hudba převažovala. Tímhle přiznáním ztrácí moje srovnání s dýdžeji současnosti část svého kouzla. Správněji řečeno byl jsem vlastně moderátorem. Jenže já rád říkám, že dýdžejem, protože dodatek s vážnou hudbou potom působí překvapivěji. Nicméně když jsem si šel vyzkoušet současný dýdžejing s taneční hudbou, párkrát jsem si na svoji někdejší praxi vzpomněl.
Funkce Trans způsobuje vynechávání zvuku. Přesně jako když jsme si coby malí rychle za sebou zacpávali opakovaně uši. A při zapnutí funkce Ping pong nezačne do rytmu znít míček ping-pongu, jak jsem se domníval.