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Ping pong a Trans. Reportér vyzkoušel práci dýdžeje, učil se od talentované Bey

Petr Vydra
  17:00

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Dýdžejka Bea | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Za zvuku bicích jsem zmáčkl tlačítko s efektem jakéhosi šumění. Narůstalo tak, až jsem se lekl a zase ho pustil, načež začala zpívat zpěvačka. „To se vám povedlo,“ ocenila zkušená dýdžejka Bea. No, jen jsem něco udělal a lekl se, ale proč se bránit chvále.
Výzvy Petra Vydry

Určité zkušenosti s prací dýdžeje jsem už kdysi získal. I když... Byl jsem dýdžejem s vážnou hudbou, a to v rozhlasové stanici, kde právě vážná hudba převažovala. Tímhle přiznáním ztrácí moje srovnání s dýdžeji současnosti část svého kouzla. Správněji řečeno byl jsem vlastně moderátorem. Jenže já rád říkám, že dýdžejem, protože dodatek s vážnou hudbou potom působí překvapivěji. Nicméně když jsem si šel vyzkoušet současný dýdžejing s taneční hudbou, párkrát jsem si na svoji někdejší praxi vzpomněl.

Funkce Trans způsobuje vynechávání zvuku. Přesně jako když jsme si coby malí rychle za sebou zacpávali opakovaně uši. A při zapnutí funkce Ping pong nezačne do rytmu znít míček ping-pongu, jak jsem se domníval.

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