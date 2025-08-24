Premium

Casanova na Duchcově. Pověst milovníka získal až posmrtně, říká kastelán zámku

Pravděpodobný portrét Giacoma Girolama Casanovy (1725–1798). Autorem byl Francesco Narici (1719–1783). Olej na plátně byl objevený v roce 1952 v Miláně a později přešel do soukromé sbírky. | foto: Repro MF DNES

Lubor Černohlávek
  15:00
Nejslavnější svůdce světa Giacomo Casanova je výrazně spjatý s českým zámkem Duchcov. Podle tamního kastelána Bedřicha Hrabovského jeho život obestírají legendy a pověsti o četných dobrodružstvích a milostných eskapádách. „Odhalil je ve svých pamětech, které ale vyšly až po jeho smrti,“ vysvětluje Hrabovský.

Nyní na Duchcově otevřeli nový okruh Casanova na zámku. Tahákem letošní návštěvnické sezony na zámku je totiž zejména výročí 300 let od Casanovova narození. Sloužil zde koncem 18. století jako knihovník u hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna a nakonec tu i zemřel. Setkal se s řadou evropských osobností a vše sepsal v proslulých pamětech Historie mého života.

Letos na Duchcově k výročí probíhají Casanovské slavnosti. Co nového jste připravili k této události?
Do letošní sezony jsme šli s rozděleným plánem. To znamená, že máme novou trasu valdštejnské sbírky, a od soboty 16. srpna návštěvníkům nabízíme nový okruh Casanova na zámku. Ten v hostinském křídle obýval dvě komůrky – ložnici a pracovnu. Ty se spolu s dalšími dvěma místnostmi podařilo vrátit do původní barokní podoby. V dalších čtyřech místnostech jsme připravili nové muzeum s obrazovou výzdobou, protože k životu Casanovy patřilo cestování, studium a hlavně seznamování se s významnými lidmi v Evropě.

Pokud se zrovna nehádal s místními, tak ho brali jako teplokrevného Itala, kterého si hrabě Valdštejn vybral za knihovníka.

