Nyní na Duchcově otevřeli nový okruh Casanova na zámku. Tahákem letošní návštěvnické sezony na zámku je totiž zejména výročí 300 let od Casanovova narození. Sloužil zde koncem 18. století jako knihovník u hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna a nakonec tu i zemřel. Setkal se s řadou evropských osobností a vše sepsal v proslulých pamětech Historie mého života.
Letos na Duchcově k výročí probíhají Casanovské slavnosti. Co nového jste připravili k této události?
Do letošní sezony jsme šli s rozděleným plánem. To znamená, že máme novou trasu valdštejnské sbírky, a od soboty 16. srpna návštěvníkům nabízíme nový okruh Casanova na zámku. Ten v hostinském křídle obýval dvě komůrky – ložnici a pracovnu. Ty se spolu s dalšími dvěma místnostmi podařilo vrátit do původní barokní podoby. V dalších čtyřech místnostech jsme připravili nové muzeum s obrazovou výzdobou, protože k životu Casanovy patřilo cestování, studium a hlavně seznamování se s významnými lidmi v Evropě.
Pokud se zrovna nehádal s místními, tak ho brali jako teplokrevného Itala, kterého si hrabě Valdštejn vybral za knihovníka.