Ve stopách otce doplňků stravy. Dohromady je spojila revolta proti Husákovi

Docent Ranný ve svém výzkumu biologicky aktivních látek v potravinách doslova předběhl dobu. To byl takový vizionář?

Byl to renesanční člověk, který v Rakovníku vybudoval specializované pracoviště Výzkumného ústavu tukového průmyslu. V roce 1968 se však nesmířil se sovětskou okupací a dostal zákaz výkonu povolání. Řízením osudu našel působiště na VŠCHT a začal se věnovat biologicky aktivním látkám, což byly lecitiny nebo analogie přírodních lecitinů. Na katedře organické technologie VŠCHT byl mým školitelem. Při prvním setkání mi řekl: „Jé, vy máte dlouhé vlasy, ale nebojte se, mně to nevadí.“