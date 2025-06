Věnujete se dopaminu. Co to je a k čemu nám to je?

Dopamin je takzvaný neurotransmiter, tedy látka přenášející nervové signály. Zároveň je součástí motivačního systému odměny v mozku. Příroda to zařídila chytře – když uděláme něco důležitého pro přežití, přinese nám to pocit spokojenosti a štěstí.

Když si denní dávku potěšení vyplácáme sledováním sociálních sítí a chatováním o nesmyslech, bude nám dopamin chybět na důležitější věci.