Vytrácí se dobrodružství i odvaha riskovat, ničí je naše pohodlí, říká instruktor

Spolu s dalšími patrony založil Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě. Podporuje tak dobrodružné projekty a expedice a přemýšlí nad tím, kam dnešní bojácné děti povedou naši společnost. Za co všechno může nárůst bohatství? Žijeme v nebezpečném světě plném strachu? A proč je právě Izrael kolébkou úspěšných start-upů, jak se říká malým začínajícím firmám, které sázejí na neotřelé nápady?

Proč je pro vás téma odvahy a dobrodružství tak důležité?

Trápí mě vývoj společnosti, to, kam směřuje. A také mám tři malé děti. Když si uvědomím, co jsem prožíval ve svém dětství já a jaké možnosti mají ony, je mi to líto.

O co jsou ochuzené?

O dobrodružství, o to dělat si věci po svém, objevovat svět. Kdekoliv se pohybují, narážejí na nějaké příkazy, co můžou, a co ne, jak se mají chovat. Svět je samozřejmě někde jinde, nemůžeme nostalgicky vzpomínat na starý dobrý svět, kdy jsme s klíčem na krku běhali až do tmy po rozestavěném sídlišti. Ale dnešní děti jsou přecitlivělé, mnohem křehčí, než jsme byli my. Nejsou ochotné tolik snášet nepohodlí, protože se s ním v životě nesetkávají. Doba mého dospívání v 80. letech určitě nebyla lepší, ale měli jsme asi větší volnost, už jen proto, že nebyla tak široká nabídka prožívání volného času. Dnes mají děti hyperstrukturovaný volný čas a čas, kdy si hrají samy, se vytratil. Není tolik příležitostí, kde skutečné a volné dobrodružství zažívat.