Rád zpovídám v hospodě. Tam lidé častěji seberou odvahu mě oslovit, říká kněz

Jaká byla vaše cesta k víře?

Přestože pocházím z jižní Moravy, moje rodina není věřící. Jsem tedy čistý konvertita. Jako křesťan jsem se narodil až v Plzni, kam jsem odešel pracovat. Tehdy jsem měl kancelář v centru a hledal činnost, která by dala mým dnům pořádek a pravidelnost a donutila mě do práce chodit brzy. Rozhodl jsem se, že začnu docházet každý den na ranní mši do katedrály. Byli zde dva zajímaví kněží, kteří se střídali. První měnil při kázání hlasy, což bylo velmi zábavné, druhý byl původem ze Slovenska. S ním jsem se spřátelil a sdíleli jsme své postřehy z přestěhování do západního kulturního prostředí, které je pro lidi z východu přece jen odlišné. Díky němu jsem našel cestu k víře a nechal se pokřtít. Až později jsem se dozvěděl, že se za to modlil k Bohu. Dnes se smějeme tomu, že jsem vlastně výsledkem jeho modliteb.

Češi jsou veskrze věřící nebo hledající, ale mívají problém s církví jako historickou institucí, ke které nechtějí patřit.