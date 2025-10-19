Vojáci nejsou gumy. Výsadkář i o tom, proč byla Ukrajina horší než Afghánistán

Premium

Fotogalerie 13

David Ježek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Milan Eisenhammer
Jako malý kluk se modlil za zrušení povinné vojenské služby, aby v pětadvaceti letech vstoupil do armády. Půl roku strávil na válečné misi, o čemž napsal knihu Poslední slova z Afghánistánu. „Nebál jsem se tam smrti, ale toho, že nebudu mít možnost říct poslední slova lidem, na kterých mi záleží,“ vysvětluje výsadkář poručík David Ježek.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

K tomu je členem Mensy (klubu lidí, co mají IQ nad 130 a řadí se mezi 2 % nejinteligentnějších osob v populaci), autor podcastu o filozofii Tabula Rasa, mezinárodní rozhodčí ve freestyle snowboardingu a předseda footbagové asociace (sport, v němž se dělají triky se speciálním míčkem hacky sackem, počeštěle hakisákem). Kdy mu šlo doopravdy o život? A co mu pomohlo, když mu zemřela maminka?

Jak vás půlroční mise v Afghánistánu změnila?
Každá mise člověka změní. Jste daleko od rodiny a svých blízkých. Najednou musíte řešit úplně jiné věci než v běžném režimu. A k tomu je zvýšené riziko ztráty života. V Afghánistánu, kterému předcházelo devět měsíců přípravy, se jednalo o vojenskou bojovou misi, takže jsme řešili hlavně taktiku, boj, munici, zbraně. To, že třeba doma neteče teplá voda, je v tu chvíli úplně jedno. Pokaždé musím změnit své nastavení. V Afghánistánu mi to pochopitelně přišlo nebezpečné, ale byl jsem tam jako voják, který plní operační úkol. Co jsem se ovšem vrátil z Ukrajiny, kde jsem byl jako civilní osoba, musím říct, že pocitově to byl slabý odvar.

Vlastně jsme vycvičili svoje protivníky, poznatky, které jsme jim předali, posléze využili proti nám.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vtírala se do přízně celebrit. Slavný herec skončil jako psanec, vinili ho z její vraždy

Premium

Původně dětský herec Robert Blake se vypracoval do rolí výrazných postav na obou stranách zákona včetně detektiva v oblíbeném seriálu sedmdesátých let Baretta nebo vraždícího tuláka v dramatu...

Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie

Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a...

Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat

Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.

Onanii chtěl vymýtit i stravou. A světu dal pan Kellogg cornflakes

Je to příběh, který volá po zjednodušení, po zkratce. Jeho základní prvky jsou však skutečné. Reformátorské úsilí o život v čistotě, hledání zdravé stravy, boj proti masturbaci, holistický náhled na...

„Brali části těl a jedli je.“ Když rozzuření Nizozemci roztrhali premiéra na kusy

Premium

Narodil se před 400 lety, jmenoval se Johan de Witt a patřil ke klíčovým postavám rodícího se samostatného a pokrokového Nizozemska. Jeho konec však dodnes Nizozemci považují za ostudu. Rozzuřený dav...

Vojáci nejsou gumy. Výsadkář i o tom, proč byla Ukrajina horší než Afghánistán

Premium

Jako malý kluk se modlil za zrušení povinné vojenské služby, aby v pětadvaceti letech vstoupil do armády. Půl roku strávil na válečné misi, o čemž napsal knihu Poslední slova z Afghánistánu. „Nebál...

19. října 2025

Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof

Premium

Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho práce? Čemu se dnes s kolegy a kolegyněmi věnuje? „Snad končí doba, kdy se filozof v pozici...

18. října 2025

Jediné bodnutí přímo do srdce. Záhadu mrtvé v lese objasnila až další vražda

Premium

Vražda beze svědků a zdánlivě i bez motivu zamotala v létě roku 1931 hlavu prachatickým i píseckým četníkům. Naštěstí nakonec nemusel přijít nikdo geniální jako pověstný rada Vacátko, aby bezohledný...

18. října 2025

První týden války a Británie už měla 450 tisíc mrtvých. K masakru lidi dohnal strach

Premium

Velký masakr psů a koček je přesně tou kapitolou historie, na niž ve Velké Británii nevzpomínají rádi. Páníčci nechávali své domácí mazlíčky utratit, prý aby je „uchránili před válečným utrpením“....

18. října 2025

Co může za obezitu? Nedostatek pohybu není viník, říká studie

Západnímu světu schází fyzická aktivita, méně se hýbeme, takže spalujeme méně kalorií. To proto nás trápí obezita. Tak zní základní rovnice, která vysvětluje příčiny našich potíží s nadváhou a...

17. října 2025

Uřezaná ňadra hromadili v krabici pod oltářem. Stvořitel sekty trestu smrti unikl

Premium

Ďábel, monstrum. Na Robina Gechta se ona slova slétávala právem. Při soudním líčení se však vůdce vraždící sekty Chicagských rozparovačů usmíval. Sázel na to, že na něj obžaloba nemá dost důkazů....

16. října 2025

Problém porna je, jak ho používáme, prozradila sexkoučka v Naked Warm Up

Porno v ložnici? To může posloužit coby inspirace, ale jen těžko jako praktický návod. „Posiluje stereotypy, které propartnerské soužití zrovna nepodporují,“ vysvětluje v Naked Wam Up sexkoučka Julie...

16. října 2025

Srdce spiritismu. V Lily Dale žijí psychická média a mluví tam andělé

Pořád žijí mezi námi. Spiritistické hnutí s moderní dobou nezemřelo. Ve vesničce Lily Dale v americkém státu New York pořád žije. A žijí tam i duše těch, jejichž těla z pozemského světa odešla. Tamní...

15. října 2025

Forrest Gump, Četa: filmy, na nichž Pentagon odmítl spolupracovat

Když se natáčí film z vojenského prostředí, spolupráce s armádou zajistí úroveň, odbornost, autenticitu. Jenže americký Pentagon má svoje kritéria. Mnohé spolupráce se tak Hollywood musel vzdát.

14. října 2025

Jak si bezvládí vzal do rukou samozvaný král. Bláznivý rolník Jakub přesvědčil davy

Premium

Zjevil se před 580 lety v nejisté době po husitských bouřích. Zakotvil ve Stadicích, v bájném rodišti Přemysla oráče, a prohlásil, že je nový český král, Bohem povolaný. Kdo byl Jakub ze Stadic,...

13. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Onanii chtěl vymýtit i stravou. A světu dal pan Kellogg cornflakes

Je to příběh, který volá po zjednodušení, po zkratce. Jeho základní prvky jsou však skutečné. Reformátorské úsilí o život v čistotě, hledání zdravé stravy, boj proti masturbaci, holistický náhled na...

13. října 2025

„Brali části těl a jedli je.“ Když rozzuření Nizozemci roztrhali premiéra na kusy

Premium

Narodil se před 400 lety, jmenoval se Johan de Witt a patřil ke klíčovým postavám rodícího se samostatného a pokrokového Nizozemska. Jeho konec však dodnes Nizozemci považují za ostudu. Rozzuřený dav...

12. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.