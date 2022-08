Izraelci židovským vtipům nerozumí a neskutečně špatně řídí auta, říká reportér

Vybavíte si rozhovor, který jste před šestnácti lety vedl v Událostech, komentářích s premiérem Jiřím Paroubkem?

Jo jo, pamatuju si to.

Svého čím dál nasupenějšího hosta jste ve studiu sekýroval, poučoval a neustále mu skákal do řeči. Připadal jste mi jako mladý namachrovaný spratek.

Já to beru, co říkáte. Myslím, že na špatném vyznění se podílel i vizuální efekt. Vždycky je lepší, když tenhle typ rozhovorů i s případnou konfrontací vede někdo, kdo má už aspoň trošku šediny. Pak to vypadá líp, i když je novinář lehce ješitný, což se nebudu tvářit, že nejsem.