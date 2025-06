Po obrovském celosvětovém úspěchu nové videohry Kingdom Come: Deliverance II už spřádá plány, že by se středověký příběh Jindřicha ze Skalice mohl převést na filmová plátna. Herní vývojář DANIEL VÁVRA (49) ale hovoří i o možném dalším pokračování hry, které by se mohlo posunout blíž husitským válkám. „Nabízí se to. Ale já o našich budoucích plánech fakt nemohu nic říkat,“ tvrdí. Kromě toho Vávra mluví i o konzervativismu, vysvětluje, proč na své debaty zve i levičáky, s nimiž nesouhlasí, anebo o svém odporu k řadě neziskových organizací. | foto: Petr Topič, MAFRA