Umělým obrázkům lidé nevěří, chtějí vidět pravdu, míní fotograf Materna

Fotografická soutěž Czech Press Photo má za sebou už dvacet devět ročníků. Mění se profesionální fotografie?

Kritéria pro dobrou novinářskou fotografii jsou pořád stejná. Má mít kompoziční i světelně estetické parametry, ale nejdůležitější je, aby tam byl příběh a nadstavba v podobě poselství. Počet autorů přihlášených do soutěže je po léta zhruba stejný. Co se měnilo, je systém práce poroty. V analogové době bylo povinností fotografa poslat do soutěže tištěné snímky, které se potom v reprezentačních prostorách pražského magistrátu předkládaly porotě na zemi. A ona o nich hlasovala. Dnes vše probíhá digitálně a naše porota, která se každý rok mění, dostává přístup do systému už dopředu, takže může udělat výběrové předkolo z pohodlí domova. Když se pak u nás potkávají, někteří už mají své favority. Každý rok se kvalita snímků zlepšuje a už se ani nestává, že by fotografové posílali do soutěže snímky ze svateb.

Mou životní reportáží byla cesta do Severní Koreje. Fotit jsme mohli jen to, co nám dovolili, všude v okolí byli agenti, kteří nás doprovázeli.