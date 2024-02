Vysněný zápas šéfů Clashe? Babiš proti Fialovi. Soukup s Bejrem byl jen začátek

Jakub Jíra, moderátor a spoluorganizátor Clash of the Stars, a Tomáš Lin Le Sy, promotér a spolumajitel licence, jsou nejznámějšími tvářemi těchto divácky velmi úspěšných galavečerů.

Tomáš Lin Le Sy ve zkratce popsal, jak projekt Clash of the Stars v Česku vznikal. „Jsme čtyři spolumajitelé této značky, licence. Inspirovali jsme se v Polsku, kde mám část rodiny a kde už něco podobného úspěšně funguje šest nebo sedm let.“

Souboj, nebo jenom divadýlko?

Organizátoři významně vydělávají na prodeji vstupenek na jednotlivé galavečery. Třikrát po sobě vyprodali O2 Universum, naposledy hokejovou halu pražské Sparty a už dopředu je vyprodaný také chystaný galavečer v Ostravě. Příjmy však mají také z internetových přenosů a ze sociálních sítí.

Účelem je podle organizátorů postavit proti sobě v bojových sportech notoricky známé osobnosti. Nemusí jít pouze o bojovníky, ale i o lidi, které veřejnost dobře zná. Příkladem může být dosud mediálně nejsledovanější souboj Jaromíra Soukupa s Alešem Bejrem.

A je to podle Lin Le Syho skutečný boj? Nebo jde spíš o mediální divadlo, které má přitáhnout co největší pozornost? „Kamery to zvýrazňují, každý má nějakou pózu, ale vyloženě divadlo to není nikdy. Oni se fakt před tím zápasem nemají rádi.“

„Prostě když víte, že s někým jdete zápasit, jdete se prát, tak to není ping pong, to je souboj. Takže ta nevraživost, tenze, napětí tam vždycky jsou a někdy to vyústí v dost vyostřené momenty, kdy ti lidé spolu nevydrží u stolu a pohádají se, nadávají si a někdy se poperou,“ říká Tomáš Lin Le Sy.

A navazuje, že někdy sami pořadatelé čekají, co se stane. „Tušíme, co od koho můžeme čekat, ale nakonec to je vždycky všechno trochu jinak, než plánujeme. Ale po zápase si často bojovníci podávají ruce, protože ten souboj je naopak kolikrát sblíží a vydobudou si vzájemný respekt.“

Soukup to nedělal kvůli penězům

A jak jsou podle Jakuba Jíry zápasníci honorováni? „Máme to řešené klasicky jako obchodní a pracovní vztah. Je to stejné, jako když má herec nějakou roli. Takže i u nás zápasníci dostávají smlouvy, kde jsou stanovené nějaké podmínky, které mezi sebou máme, tedy vztah: organizace a ten konkrétní jedinec nebo možná i dvojice, která jde zrovna zápasit.“

Tomáš Lin Le Sy to doplňuje: „Myslím si, že u části z nich je finanční motivace. A nůžky jsou široko rozevřené. Máme tam lidi, kteří dostanou řádově tisíce nebo desítky tisíc korun, a pak tam jsou samozřejmě i vyšší částky. Záleží na tom, jak velký zájem o daného bojovníka a jeho zápas mezi diváky je.“

Největší diváckou i mediální pozornost vzbudil souboj šéfa TV Barrandov Jaromíra Soukupa s Alešem Bejrem, který si říká „Psychopat Bejr“. „Byl to hlavní zápas našeho minulého galavečera, asi jedna z třešniček na dortu, která přitáhla nejvíce lidí. Měli jsme s Jaromírem Soukupem stanovené nějaké podmínky, ale máme ve smlouvě mlčenlivost, takže nemůžeme prozradit podrobnosti. Ale jeho motivace nebyla finanční,“ vysvětluje Jakub Jíra.

Ten s Jaromírem Soukupem spolupracuje už delší dobu. „Dělám už nějakou dobu v jeho televizi. S Tomášem jsme tam poměrně pravidelně také jako hosté. A během jednoho vysílání byl hostem také Psychopat Bejr a ten na Jaromíra vystartoval. A tam to nějak celé začalo. Tam vznikla možnost toho, že by se jednou spolu mohli utkat. Ať už v kleci, v ringu nebo na nějakém bojišti.“

Jaromír Soukup si kromě toho podle Tomáše Lin Le Syho chtěl zasportovat. „Chtěl se prostě poprat, chtěl boxovat. Má za sebou v boxu spoustu zápasů, ale před takhle velkou arénou, před takhle velkým publikem nikdy v životě nenastoupil. Takže dostal nabídku, chvilku možná váhal, ale nakonec se rozhodl kladně.“

Nebylo to jenom nahrané?

A nebyl celý souboj mezi Jaromírem Soukupem a Alešem Bejrem jenom nahraný? „Psychopat Bejr“ totiž není ve světě médií žádným nováčkem. Zahrál si například v Nebezpečných vztazích či v Soudkyni Barbaře. Mihl se dokonce v Raplovi.

„Je to herec, ale zároveň je fakt psychopat. Měli jsme s ním pár jednání, kdy to měl pod kontrolou, ale jsou prostě dny, kdy je všechno jinak. Přijde na schůzku, něco se mu nelíbí, naštve se, udělá kolem toho bordel a odejde. A to se nám stalo,“ vzpomíná Jakub Jíra.

Došlo to nakonec tak daleko, že Tomáše Lin Le Syho vyzval Bejr na souboj. A Tomáš výzvu přijal. „Já ho chci potrestat za to, jak se chová. To, co dělá nejen mně, ale i Kubovi a spoustě dalších lidí, to prostě není v pořádku. Takže bude to MMA zápas v malé kleci bez rukavic a s profi pravidly: lokty, kolena.“

Tomáš Lin Le Sy je MMA bojovník, který už má za sebou 12 profesionálních zápasů. A proto si na zápas s „Psychopatem Bejrem“ věří. A jak se jako bývalý profesionál dívá na kritiku Clashe ze strany některých současných MMA profesionálů? „MMA je v Česku poměrně nový sport. Za 8 let se tu dostal mezi tři nejpopulárnější sporty a je podobně sledovaný jako třeba hokejová extraliga. A když se podíváte na to, kolik lidí sleduje naše galavečery, to je neuvěřitelné.“

„A co se týče kritiky, která zaznívala od některých profesionálních zápasníků… Ono to tak bývá, když přijde něco nového. Je to taková celosvětová mentalita, že člověk má vždycky strach z něčeho nového, protože si není jistý, co od toho čekat,“ míní Tomáš Lin Le Sy.

Vysněný cíl? Babiš proti Fialovi

A dodává: „I my jsme postupně začali budovat stabilní fanouškovskou základnu a spousta zápasníků, kteří třeba na začátku byli proti, jsou teď najednou po čase našimi fanoušky. Příkladem je Patrik Kincl, který nás na začátku kritizoval, ale nedávno naopak uznal, že se mu líbil některý z posledních zápasů.“

A kam až jsou organizátoři v chystaných soubojích schopni zajít? Soukup s Bejrem byl podle nich teprve začátek a chystají se další hvězdné souboje. V klecích už proti sobě bojovali liliputáni, pornoherečky, zápasníci sumo, ale zároveň také kvalitní MMA bojovníci. Podle Jakuba Jíry by ale nikdy neumožnili to, aby proti sobě například nastoupila žena proti muži.

„Píšou nám třeba vozíčkáři, že by si chtěli proti sobě zabojovat. Ale tohle stále zatím odmítáme, protože to nepovažujeme za etické,“ říká Jakub Jíra, podle kterého by se ale například dalo do budoucna přemýšlet o souboji trans osob, tedy transmužů nebo transžen.

Hosty pořadu Rozstřel byli organizátoři Clash of the Stars Jakub Jíra a Tomáš Lin Le Sy (vlevo).

Uvažovat by se podle něj mohlo i o bojujících seniorech. „Třeba Flexybabka proti Janě Yngland Hruškové – to jsme řešili, ale pak jsme od toho nějak upustili. Není to teď na pořadu dne. Ale nechceme to zase stavět na podobnou úroveň, že bychom to zavrhovali jako třeba zápasy bezrukých nebo beznohých lidí. U seniorů jde hlavně o jejich zdraví.“

A co říká Jakub Jíra na možné zápasy politiků? „Jsme tomu otevření, ale muselo by to samozřejmě být vyvážené. Nechceme dávat prostor jenom jedné politické straně. Nechceme být nějak politicky angažovaní. Ale když už bychom se k něčemu takovému uchýlili, tak určitě aby to byly dvě známé politické tváře a ideálně každá z jiného politického směru, každá z jiné politické strany.“

„Mně osobně by se samozřejmě nejvíc líbil zápas pana Andreje Babiše proti panu Petru Fialovi, to by chtěl asi vidět každý. Ale to je asi nereálné. Jednou jsem se o tom v rámci nějaké nadsázky s panem Babišem bavil. Zatím to odmítl, ale na MMA turnaje chodí. Na našem sice ještě nebyl, ale ten sport ho začal zajímat. Tak uvidíme, jestli změní názor,“ uzavírá Jakub Jíra.