Jak jsem radil Zdeňku Burianovi. O úctu nestál, říká malířův poslední žijící kolega

Pokud byste čekali suchého vědce, asi by vás překvapilo, jak zajímavě a vtipně dokáže doktor Záruba o životě, práci a setkáních s mistrem Burianem vyprávět.

Jak se má poslední žijící spolupracovník Zdeňka Buriana?

S tím spolupracovníkem máte pravdu, ale s tím žijícím bych tak úplně nesouhlasil.

Ale jděte.

Nestárněte, to jsem vám chtěl říct hned na začátek. Nestojí to za to. Ještě loni jsem měl trekkingové hole, teď už potřebuju chodítko. Každý je rychlejší než já, což mě štve. Jen tuhle se mi podařilo někoho konečně předejít, měl jsem vyloženě radost. Jenže pak jsem zjistil, že stojí.