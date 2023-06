Klima se může zvrátit v ochlazování. To by byl teprve průšvih, říká biolog

Nedávno byla zveřejněna alarmující šestá zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu o tom, že Země překročí kritickou úroveň oteplení už v příštím desetiletí. První zpráva vyšla v roce 1990, kdy jste byl sám student. Co jste si tehdy nedokázal představit?

Když se budeme bavit o stavu přírody, pak nepochybně návrat velkých zvířat do krajiny. A nemyslím tím jen vysokou nebo divočáky, ale i šelmy a dravce. Vůbec by mě nenapadlo, že budeme mít vlky v podstatě za Prahou, kam navíc sami přišli.

Vratných je v přírodě mnohem víc věcí, než si myslíme. Třeba jen chybí dostatek vůle a úsilí.