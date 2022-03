„Inspionýr“ Piccard: Greta děsí lidi, já mám řešení pro naši solární budoucnost

Jak jste přiletěl do Prahy? Na sluneční pohon?

Přál bych si to, opravdu moc bych si přál solární let, ale bohužel to nebylo možné. Ačkoli jsme s touto technikou dokázali obletět svět, stále jsme v experimentální fázi. Takže jsem přiletěl běžnou linkou aerolinek Swiss. Cestuji po celém světě, moje práce to vyžaduje, tak pokaždé platím offsetové poplatky za emise CO2 (každý si může zaplatit za to, aby skleníkový plyn vypuštěný při jeho cestě byl kompenzován například sázením stromů – pozn. red.).

Odpor proti elektromobilům není otázkou baterií, lidé se prostě nechtějí vzdát spalovacích motorů. Ve skutečnosti elektromobil je mnohem přátelštější k planetě než klasické spalovací auto. Bertrand Piccard Cestovatel a prezident nadace Solar Impulse