V rozhovoru boří hollywoodské mýty: proč je létání často spíš rutina než akce, jak propadla panice při prvním převzetí řízení a proč podle ní letecký svět stále patří hlavně chlapům.
Když lidé slyší „pilotka armádního letadla“, co si představují úplně špatně?
Na začátku na škole jsem často slýchala: „No jo, ona má tatínka. Díky němu se tam dostala. Je to protekční dítě.“
Museli jsme chodit vysypávat koš, i když byl úplně prázdný, nejlépe když zrovna lilo. Každý den rajóny, kontroly skříněk, kontroly postelí. Spacák složený podle pravítka. Prostěradlo napnuté tak, že by se na něm dala krájet cibule.