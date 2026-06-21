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Pilotka o začátcích v armádě: Bez ženských záchodů či sprch, nevěděli, co se mnou

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Pavlína Engelová | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

  15:00
Spala na podlaze vojenského Airbusu, při seskocích několikrát tvrdě přistála na beton a po letech v kokpitu už nemůže vidět hotovky ze supermarketu. Majorka Pavlína Engelová je v české historii první ženou, která pilotovala armádní transportér CASA, přezdívaný vzdušný náklaďák.

V rozhovoru boří hollywoodské mýty: proč je létání často spíš rutina než akce, jak propadla panice při prvním převzetí řízení a proč podle ní letecký svět stále patří hlavně chlapům.

Když lidé slyší „pilotka armádního letadla“, co si představují úplně špatně?
Na začátku na škole jsem často slýchala: „No jo, ona má tatínka. Díky němu se tam dostala. Je to protekční dítě.“

Museli jsme chodit vysypávat koš, i když byl úplně prázdný, nejlépe když zrovna lilo. Každý den rajóny, kontroly skříněk, kontroly postelí. Spacák složený podle pravítka. Prostěradlo napnuté tak, že by se na něm dala krájet cibule.

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