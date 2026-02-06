Na konci ledna jste představili významný objev z jižní Moravy: rytinu s koněm starou 15 tisíc let. Jak a kde jste ji našli?
Od roku 2019 přebíráme haldu sedimentu z jeskyně Švédův stůl v jižní části Moravského krasu. Při kopání si tam kolega z Austrálie všiml zvláštního kusu vápence. Dlouhá léta jsme tento předmět zkoumali, někdo byl skeptický, jiný optimistický, až se nám podařilo s vysokou pravděpodobností potvrdit, že skutečně jde o vyobrazení koně na vápencovém bloku z jeskyně z období pozdního magdalénienu, tedy zhruba před 15 tisíci lety.
Najednou před 40 tisíci lety už je všude jenom moderní člověk. Všechny ostatní druhy definitivně zanikají. Proč?