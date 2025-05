Umíte si představit, že byste na někoho střílel, abyste ubránil svou rodinu nebo vlast?

Neumím, nejsem ani držitelem zbrojního průkazu. Pokud bych jej měl, musel bych mít zbraň předpisově vybitou a zamčenou v sejfu. Než bych si vzpomněl na kód k sejfu, napáskoval zbraň, bylo by zřejmě pozdě. Další otázkou by byla schopnost taktického pohybu se zbraní. A limituje mě i to, že jsem pacifista s holubičí povahou. Umím sice vykuchat kapra a stáhnout králíka, ale nedokážu je zabít. Věřím ale, že by se to změnilo ve chvíli, kdy bych chránil vlastní děti.

Některé scény z kmenových konfliktů nevymažu z hlavy do konce života. Mrtví lidé vyskládaní jako koroptve na lovu, s krabičkami cigaret a lahvemi piva na poslední cestu.