Případ Aneta. Bylo to jako vstoupit do temného hrobu, říká spoluautor filmu

Krásná plavovlasá dívka ležící ubodaná na podlaze, libanonský podnikatel Ahmad s neskrývanou vášní pro česká děvčata a nečekaný verdikt policie o krkolomné sebevraždě pod vlivem drogové psychózy z kokainu. To jsou základní kulisy příběhu třiadvacetileté Anety Rodové, od jejížsmrti v září uplynulo deset let. Nyní se případu věnuje celovečerní dokument Aneta, který události pečlivě rekonstruuje. Filmaři přizvali i zahraniční znalce. „Čím hlouběji jsme šli, tím více narůstaly pochybnosti. Bylo to jako vstoupit do temného hrobu,“ popisuje atmosféru jeden z autorů scénáře, novinář Petr Konečný, který se případem dlouhodobě zabývá. | foto: Tilen Vajt, Profimedia.cz