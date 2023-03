Bohatý alkoholik to má horší než chudý, říká abstinující majitel terapeutické kliniky

Kdy se nápad otevřít si psychoterapeutickou kliniku vlastně zrodil?

Mnoho let předtím, než se nám to konečně v roce 2017 povedlo. Napadlo mě to vlastně, ještě když jsem se před více než jedenácti lety sám potýkal se závislostí na alkoholu a drogách. Řešil jsem, kde se budu léčit. Nakonec jsem zvolil Jihoafrickou republiku. Rodinu jsem o tom informoval. Okolí a ve své firmě jsem tvrdil, že si tam jedu odpočinout. Měl jsem pocit, že takto pravý důvod svého odjezdu ututlám. Ale samozřejmě už to tehdy všichni věděli…

Proč zrovna JAR?

Poradil mi to kamarád Angličan, který se tam také léčil z alkoholismu.