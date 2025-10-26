Co jste teď víc: pilot, nebo člen týmu propagujícího a zavádějícího stíhačky F-35 do armády? Nebo čekatel na misi do kosmu? Nebo táta dvou synů?
Teď nejspíš to poslední, jsem se sedmiletým synem na hokejovém soustředění. Tento týden jsem hlavně táta. Vzal jsem si na to volno, protože pak budu dva měsíce pryč, tak abychom mohli taky strávit společný čas. Ráno s ním jezdím na tréninky, odpoledne ho vyzvednu, pomáhám mu s bruslemi. Mezitím si jdu sám zacvičit, abych se držel v kondici. Nebo pomáhám doma manželce s miminkem. Zhruba 90 procent mého času zabere práce pro vzdušné síly. V poslední době se zabývám hlavně projektem F-35.
K ruským letadlům občas přiletíme opravdu hodně blízko. Někdy se stane, že oba piloti v letadle spí.