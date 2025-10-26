Do vesmíru vezmu puk. České pivo bych bral jen kvůli výzkumu, říká Svoboda

Premium

Fotogalerie 16

Patří mezi ty, o nichž říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj Česko zaplatilo v rámci leteckého výcviku. Jako stíhací pilot gripenu je zvyklý pohybovat se rychlostí kolem 2 000 km/h, navíc ve výšce až 15 kilometrů. Za pár let se major Aleš Svoboda možná dostane ještě mnohem výš. Od konce roku 2022 je členem skupiny astronautů Evropské kosmické agentury a hýčká si sen, že se skoro padesát let po Vladimíru Remkovi stane dalším Čechem v kosmu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Milan Eisenhammer
Patří mezi ty, o nichž se říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj Česko zaplatilo v rámci leteckého výcviku. Jako stíhací pilot gripenu je zvyklý pohybovat se rychlostí kolem 2 000 km/h, navíc ve výšce až 15 kilometrů. Za pár let se major Aleš Svoboda možná dostane ještě mnohem výš. Od konce roku 2022 je členem skupiny astronautů Evropské kosmické agentury a hýčká si sen, že se skoro padesát let po Vladimíru Remkovi stane dalším Čechem v kosmu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co jste teď víc: pilot, nebo člen týmu propagujícího a zavádějícího stíhačky F-35 do armády? Nebo čekatel na misi do kosmu? Nebo táta dvou synů?
Teď nejspíš to poslední, jsem se sedmiletým synem na hokejovém soustředění. Tento týden jsem hlavně táta. Vzal jsem si na to volno, protože pak budu dva měsíce pryč, tak abychom mohli taky strávit společný čas. Ráno s ním jezdím na tréninky, odpoledne ho vyzvednu, pomáhám mu s bruslemi. Mezitím si jdu sám zacvičit, abych se držel v kondici. Nebo pomáhám doma manželce s miminkem. Zhruba 90 procent mého času zabere práce pro vzdušné síly. V poslední době se zabývám hlavně projektem F-35.

K ruským letadlům občas přiletíme opravdu hodně blízko. Někdy se stane, že oba piloti v letadle spí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou

Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní,...

Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí

Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

Zápotocký nebyl v koncentráku kápo, přežil díky péči mladých komunistů, líčí historik

Premium

Druhý dělnický prezident, tak byl za komunistického režimu označován politik, který na Pražský hrad nastoupil po Gottwaldovi. Uznávaný historik Michal Stehlík nyní napsal moderní životopis Antonína...

Vojáci nejsou gumy. Výsadkář i o tom, proč byla Ukrajina horší než Afghánistán

Premium

Jako malý kluk se modlil za zrušení povinné vojenské služby, aby v pětadvaceti letech vstoupil do armády. Půl roku strávil na válečné misi, o čemž napsal knihu Poslední slova z Afghánistánu. „Nebál...

Do vesmíru vezmu puk. České pivo bych bral jen kvůli výzkumu, říká Svoboda

Premium

Patří mezi ty, o nichž se říká, že jsou chodící miliardou korun. Tolik za něj Česko zaplatilo v rámci leteckého výcviku. Jako stíhací pilot gripenu je zvyklý pohybovat se rychlostí kolem 2 000 km/h,...

26. října 2025

Největší diamant objevili v Africe. Dodnes zdobí britské korunovační klenoty

Jaká byla cesta největšího surového diamantu z dolu v jižní Africe až do britských korunovačních klenotů? Britové nechali symbol koloniální nadvlády rozdělit, aniž by tušili, že se impérium v...

25. října 2025

Mütterovo muzeum ve Filadelfii stojí mezi vědou a kuriozitami medicíny

Solidní badatelská instituce, mapující historii medicíny anebo spíš panoptikum, plné zrůdiček naložených v lahvích s konzervačními roztoky? V případě Müterova muzea ve Filadelfii platí obojí. Záleží...

25. října 2025

Keep Calm and… Za války slogan neuspěl. V 21. století se stal hitem

Dočkal se mnoha moderních variací. Zachovej klid a dej si čaj, Zachovej klid a miluj kočky, Zachovej klid a pokračuj v nákupech… Jenže ve svém originále byla mise sloganu Keep Calm and Carry On, díla...

24. října 2025

Otevřel cestu pro Al Capona. Velký Jim padl jednou ranou v mocenském boji mafiánů

Premium

Poslední gangster ze staré školy, král Větrného města a sjednotitel chicagské mafie? Takové tituly si Jim Colosimo nezaslouží. Vše připisované přesahovalo jeho schopnosti. Vydláždil cestu surovci Al...

23. října 2025

Seznamování je problém celé gay komunity, zazní v Naked Warm Up

Vztahy homosexuálů jsou zatíženy stereotypy snad ještě víc než vtipy o neinteligentních blondýnách a dopravních policistech. Realita? „Na rozdělení, kdo bude v páru dělat maminku a kdo tatínka, si...

23. října 2025

Mona Lisa dva roky ležela pod postelí. Jak slavný obraz ukradl z Louvru Ital

Premium

Když před 100 lety v říjnu 1925 zemřel, svět si toho ani nevšiml. Nicméně za připomínku stojí: Ital Vincenzo Peruggia byl totiž strůjcem „největší umělecké krádeže 20. století“, jak se zmizení Mony...

22. října 2025

Překrytá historie: King Kong zastínil Hitlera, olympiáda zemětřesení

Historie není spravedlivá a lidská kolektivní paměť dovede být selektivní. Leckterá podstatná událost z ní dokáže vypadnout jen proto, že ji zastíní mediálně výraznější. Seznamte se s dvojicemi,...

22. října 2025

Nechte nás jít, jinak je upálíme! Krvavou vzpouru v Leopoldově vedl brutální Blázen

Premium

Z ponuré budovy stoupá černý dým a z některých zamřížovaných oken šlehají plameny. Ohně hoří i na střeše, kde vězni drží několik rukojmí. Jsou to ti, kteří se nechtěli vzpoury účastnit. „Nechte nás...

21. října 2025

Polednice s andělskou tváří. Mafie Georgie Tannové unesla tisíce dětí

Dobrá žena, která rozuměla zármutku bezdětných párů. Dopřávala jim štěstí vlastních potomků. Robátkům ze sirotčinců přitom dávala naději na lepší život. Krásné poslání? Ne, Georgia Tannová z...

21. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Eva Herzigová. Ve světě vášně a poetiky kalendáře Pirelli bude českou stopou

Vnést přirozenost, v její nejryzejší podobě, do fotografie. Solve Sunsbo chce vystavět kalendář Pirelli pro rok 2026 jako hledání, kdo jsme a odkud přicházíme. Jeho snímky budou sahat do světa vášní,...

20. října 2025

Zápotocký nebyl v koncentráku kápo, přežil díky péči mladých komunistů, líčí historik

Premium

Druhý dělnický prezident, tak byl za komunistického režimu označován politik, který na Pražský hrad nastoupil po Gottwaldovi. Uznávaný historik Michal Stehlík nyní napsal moderní životopis Antonína...

19. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.