Čaj s přítelem bin Ládina i sledování fotbalu s teroristy. Vyjednavač vypráví

Únosci na začátku vyjednávání chtějí za rukojmího třeba milion dolarů. Předpokládám, že spolu s rodinou nabídnete mnohem méně.

Výrazně méně, třeba čtrnáct set dolarů.

Proti milionu?

Nebo i proti dvěma. V porovnání s milionem to bude rodina považovat za hazard se životem svého příbuzného, nebude takovou částku chtít před únosci ani vyslovit, což je chvíle, kdy je musím maximálně podpořit. Připravím je na to, že z druhé strany sice přijde řev a výhrůžky, ale že právě tahle suma je správnou cestou. A že pokud nabídnou vyšší, ničemu tím nepomůžou. Nikdo nečeká, že dáme první nabídku, a únosci budou spokojeni. Ale až ustane řev, posune se jejich požadavek výrazně dolů a přiblíží se k naší nabídce. Člověk totiž téměř jistě nevyjde ze zajetí ve chvíli, kdy únoscům dáme, co si řekli. Vyjde, až dospějí k přesvědčení, že dostávají maximum toho, co dostat můžou. I když to nakonec bude pár tisíc dolarů.