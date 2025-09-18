Měla si vzít muže, co ji znásilnil. Místo toho Franca Viola změnila Sicílii

David Lorenc
Prošla peklem, našla sílu říci „Ne“. Jenže sicilská dívka Franca Viola a její rodina nebojovaly jen s mafií. Čelit museli tamním tradičním hodnotám, protiženské patriarchální společnosti, bližním, lidem ze sousedství. Odvaha zvítězila a v 60. letech minulého století pomohla k proměně Itálie, jejích konzervativních norem a archaického práva.
Část 1/5

Její případ znamenal hodně. O France Viole však mnoho nevíme.

Onen příběh je složitější, než se zdá. Je velmi osobní, konkrétní, bez násilí a útlaku na jedné straně a obrany důstojnosti, autonomie člověka na druhé by se neodehrál. Jenže jeho výrazným aktérem jsou též nadosobní, společenské normy, nepsané, tím zakořeněnější, zaostale konzervativní, patriarchálně represivní, namířené obecně proti svobodě a osobnosti všech žen. Tradice, které jsou všem na očích, ale přehlížené.

Je to příběh, v němž se manipuluje s láskou, zneužívá se pojem cti. V němž se využívá toho, že útlak žen vybízel k hledání cest, které dovedly mužskou nadvládu brutalizovat.

Je to příběh, v němž se hodně mluví, zatímco jeho ústřední postava mlčí. Příběh postavený na dívce, díky které se nasvítily protiženské tradice italského jihu a o níž se veřejnost nic nedověděla.

Jdu si pro něco, co mně patří. Je to žena

Fakta známe. Franca Viola se narodila v roce 1948 v sicilském městečku Alcamo jako nejstarší dcera statkáře Bernarda Violy. Tamní společnost byla prorostlá tradičními mafiánskými strukturami, a Franca se jich ve svých patnácti letech dotkla docela zblízka.

Po šest měsíců udržovala vztah, tak počestně, jak to upjaté normy sicilské společnosti nařizovaly, s dvaatřicetiletým mladíkem Filippem Melodiou. Hochem z rodiny, jejíž jméno venkované vyslovovali s opatrnou uctivostí. Jeho strýcem byl Vincenzo Rimi, který v padesátých a šedesátých letech podle sociologa Pina Arlacchiho šéfoval celé sicilské Cosa Nostře.

Dívčiny rodiče původně se svatbou souhlasili, když se však vyjevilo, že se Filippo účastní mafiánského byznysu, byl zatčený za krádež, souhlas zrušili. Už tehdy se stal Bernardo Viola terčem mafiánských výhrůžek a zastrašování, zničili mu vinici, vypálili stavení. Filippo však zmizel, odjel se na dva roky uklidit do Německa.

Po návratu se však snažil do dívčina života opět vstoupit, bez ohledu na to, že již měla vztah s jiným hochem. Sicilské společenské normy však určovaly limity, nesezdaná dívka měla pod jejich diktátem jen omezený svobodný pohyb na veřejnosti, Filippovy intervence se tak musely omezovat na slídění, špehování, obcházení domu Violových.

Jen při tom však nezůstal, dívčině otci i příteli vyhrožoval. A Francu pronásledoval, kam jen se hnula, bezostyšně, netajeně, tak, aby věděla, aby věděl její otec, matka, nápadník, všichni.

A pak se mladý mafioso rozhodl vzít si to, co považoval za svůj majetek, silou. Časně zrána šestadvacátého prosince roku 1965 se svými dvanácti ozbrojenými kumpány vtrhl do domu Violových. Otec nebyl doma, nájezdníci odvlekli Francu do auta, spolu s ní i jejího osmiletého bratra Mariana, jehož od dívky nedokázali odtrhnout. Její matku Violu vlekli chvíli za vozem, aby ji nechali v krvi na cestě. Pak zalarmovala pomoc.

Malého Mariana našli po několika hodinách poblíž městečka, jenže Francu ne. Filippo Melodia ji odvezl nejprve do stavení ve vesnici, poté do domu své sestry a jejího muže. Aby ji zlomil, zbil ji, po tři dny jí nedal najíst ani napít. Znásilňoval ji, opakovaně. Zesměšňoval ji.

A jednatřicátého prosince požádal jejího otce o její ruku. Aby unikla hanbě.

V tento moment je třeba vyprávění přerušit a nahlédnout do sicilských patriarchálních zvyků a jejich institutů.



