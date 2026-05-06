Kubánská „Paris Hilton“. Castrův vnuk influencer štve všechny

Na ruce hned dvoje rolexky, na sobě drahou teplákovou soupravu, tmavé brýle. Jeho soukromý bar servíruje to, o čem si většina Kuby jen nechá zdát. Fidelův vnuk Sandro Castro má vůbec to, co jiní nemají. A se svou teatrální namyšleností obchoduje, jako influencer má na 150 tisíc sledujících. A trefuje se do režimu svého dědy.
Sandro Castro se nemá stejně jako kubánský lid. I to je kubánská realita.

Pánové Guennady Rodríguez a Pedro Jorge Velázquez nemají společného skoro nic. První z nich je kubánský komentátor, jehož kanál na YouTube je nesený na vlně kritiky tamního režimu. Druhý, známý jako El Necio, je influencerem bránícím kubánskou vládu.

Na jednom se však vášnivě shodnou. Sandro Castro, vnuk otce kubánské revoluce Fidela, je zmetek. Rozmařilý floutek, který se chlubí životním stylem, na který drtivá většina obyvatelstva ostrova nedosáhne.

Kubánská ulice, domino, blackouty, box

Domino a přátelé. A trudné kulisy. Kubánská ulice
Havanské ulice ulice mají i tak eleganci. Počasí i ekonomice navzdory
Režim se za desetiletí příliš nepohnul.
Hlavně kvůli americké blokádě musí ostrov hodně spoléhat na soběstačnost.
24 fotografií

„Jeho rodina po kubánském lidu požadovala, aby se roky uskrovňoval, obětoval. Ale Sandro je se svým marnotratným konzumem přesným opakem toho, co kázala,“ shrnuje protivládní kritik. „Sandro Castro je ideologickým nepřítelem. Je ostudné, že za ním domů nepřišel žádný státní bezpečnostní představitel, aby ho vyslechl, protože to, co dělá, podkopává bezpečnost této země,“ míní prostátní influencer.

Pro jednu skupinu kritiků je archetypem korupce, režimu založeného na privilegiích, pokrytectví. Pro druhou je zrádcem lidového státu. Jde mu to k duhu.

„Podniká s postojem ‚nenáviďte mě‘,“ vysvětluje newyorský sociolog a antropolog Ted Henken. Sandro Castro je podle něj propojením Paris Hilton a Kardashianových. Jeho influencerství je obchodem pod vlajkou „koukejte na můj pohádkový život a čertěte se“.

Ale není jen tím. Fidelův nafoukaný vnuk se totiž nejen chlubí rozmařilostí. Testuje též meze režimu. Frackovitě.



