„Bylo 11.30 a my jsme stáli na vrcholu Everestu!“ vzpomínal na 29. květen 1953 novozélandský horolezec Edmund Hillary. „Západní hřeben spadal rozmáchle dolů a my jsme měli fantastický výhled na Khumbu a Pumori hluboko pod námi. Na východě všemu vévodily hory Makalu, Kančendžanga a Lho-ce, které však vypadaly mnohem méně impozantně, než jak jsem je viděl kdy předtím. Stiskli jsme si s Tenzingem ruce a potom mě objal.“

Proč Mount Everest? Nejvyšší vrchol na Zemi s nadmořskou výškou 8 848,86 m nese v nepálském i tibetském jazyce různé názvy, odkazující na jeho výšku, která se téměř dotýká nebe. Celosvětově je však hora v Himálaji známá pod názvem Everest podle britského zeměměřiče a výzkumného pracovníka v Indii George Everesta.

Společně tak dosáhli cíle, o který se nejspíš marně pokoušelo několik předchozích expedic. Navzdory riziku je poháněla touha po dobrodružství i snaha jako první pokořit metu všech horolezců. Bojovali sice s přírodou, strachem, fyzickým vyčerpáním, ale se sebou navzájem nikoli. Jak později dodal sám Hillary, jejich úspěch byl výsledkem týmového úsilí a patří jim oběma rovným dílem. I přesto zdolání Everestu vyvolalo politické a národnostní otazníky.

Majestátní pohled na vrchol hory, který je v nadmořské výšce 8 848 metrů nad mořem.

Průběh expedice

Do roku 1953 měl Everest strašlivou pověst nedobytné hory. Několik předchozích expedic ztroskotalo a řada jejich členů a šerpů (nosičů) nalezla v místech věčného ledu smrt. Edmund Hillary z Nového Zélandu měl však pověst mimořádného horolezce a člověka, který si vždy umí zachovat chladnou hlavu. Velmi silnou osobností byl podle všeho i jeho nepálský průvodce Tenzing Norgay, který měl značné zkušeností s pohybem v horách i s výstupy na Everest a jako nosič se několika expedicí účastnil už v předchozích letech (a to nejen na Everest).

Předchozí pokusy zdolat Everest: 1921 – výprava G. Malloryho došla do výšky 7060 m

1922 – expedice Ch. Granvilla Bruce překročila hranici 8 tisíc metrů

1924 – dosaženo 8573 metrů, ale při dalším pokusu o výstup zahynuli G. Mallory a A. Irvine

1933 – Harris, Wager, Smythe a Shipton dosáhli zhruba stejné výšky z roku 1924

1935 – expedice E. Shiptona se poprvé účastní Tenzing

1936 – expedice H. Ruttledge, i zde byl Tenzing, stejně jako o dva roky později

1938 – expedice H. W. Tilmana

1951 – další výprava E. Shiptona (tentokrát z jižní strany, protože v roce 1950 Nepál umožnil vstup cizinců a tím pádem i uvolnil cestu na Everest z jihu)

1952 – Tenzing členem švýcarské expedice E. Wyss-Dunanta Výpravu na Everest vedl v roce 1924 plukovník Norton (třetí zleva), který stojí mezi Andrewem Irvinem (vlevo) a Georgem Mallorym (vpravo). Dvaadvacetiletý Andrew Irvine opravuje kyslíkovou bombu. George Mallory a Andrew C. Irvine v gabardénových úborech těsně před pokusem zdolat Mt. Everest v roce 1924.

O zdolání nejvyššího bodu na Zemi je v té době doslova boj a usilují o něj nejen Britové, ale také Švýcaři a Francouzi. Poté, co se Tenzing vypravil na Everest jako člen švýcarské výpravy, byl v roce 1953 opět pozván podílet se i na britské expedici pod vedením plukovníka Johna Hunta jako vůdce skupiny šerpů. Z několikačlenné skupiny to pak byl právě Edmund Hillary s Tenzingem, kteří 29. května vyrazili z tábora ve výšce 8500 m směrem k vrcholu, kterého také po překonání 12 metrů vysoké skály (tzv. Hillaryho výšvihu) dosáhli.

Zde se zdrželi pouze čtvrt hodiny a vznikla tu unikátní fotografie Tenzinga s cepínem.

Velký muž Edmund Hillary

„Tak jsme toho parchanta vyřídili,“ je často skloňovaný vtip, který měl dvaatřicetiletý Edmund Hillary pronést o svém výstupu na horu Everest. Vypovídá o jeho smyslu pro humor, ale i odstupu a chladnokrevnosti. V tomto okamžiku navíc rozhodně nebyl čas na euforii, protože oba výzkumníky čekal ještě stejně nebezpečný sestup, aby svůj úspěch mohli zveřejnit pomocí fotografií. Ještě zdaleka tedy neměli vyhráno. I proto Hillary nepodléhal nadšení, přestože spokojený se splněním velkého úkolu určitě byl. V té chvíli ale cítil především únavu.

Na snímku je s Šerpou Tenzingem Norgayem.

Edmund Hillary a Three Poles Challenge Dosažení jižního a severního pólu i vrcholu Mount Everestu je výzvou pro všechny dobrodruhy. 1953 – vystoupil Hillary na vrchol Everestu 1958 – dorazil v rámci transantarktické expedice na jižní pól 1985 – se zúčastnil výpravy na severní pól po boku Neila Armstronga či Steva Fossetta

Zdravý nadhled si uchoval po zbytek života. Za svůj výkon byl povýšen do rytířského stavu a získal si nejen společenskou prestiž, ale i slávu a nesmrtelnost. Kde pramenila jeho vnitřní síla? Dost možná že už v dětství, když se musel vyrovnávat s přísnou výchovou a tvrdou prací ve včelařském podniku svého otce. K jeho odolnosti rozhodně přispěla i služba v královském letectvu Nového Zélandu. Zato pobyt na horách pro něj byl osvobozující. Dokázal si poradit i v situacích, které by se jiným mohly zdát bezvýchodné, a to dělá dobrého horolezce víc než technické dovednosti.

Ani v dalším životě se nechoval jako někdo, kdo nejvyšší horu pokořil. Naopak si mnohem víc uvědomoval sílu přírody, kterou porazit nelze a v níž přežijeme, jen pokud se ji naučíme vnímat a jednat s ní s respektem. Nebyl to on, kdo zkrotil horu, ale naopak hory si definitivně podmanily jeho srdce i duši a v Himálaji podnikl několik dalších výstupů. Nestal se však dobyvatelem, ale ochráncem himálajské přírody a Šerpů, kteří mu kvůli jeho výšce kolem 190 cm přezdívali „Velký muž“. Zemřel v roce 2008.

Expedice v roce 1953 podnikla na zdolání Mount Everestu celkem dva pokusy. První selhal, proto se při druhém dostalo šance Hillarymu a zkušenému Norgayovi. A uspěli.

Hillary horám propadl v šesti letech, na školním výletě. Svůj první velký výstup podnikl v roce 1939, když mu bylo dvacet let. První výpravy na Mount Everest se zúčastnil v roce 1951, nebyla však úspěšná. O rok později podstoupil pokusnou výpravu, v roce 1953 se stal členem výpravy vedené plukovníkem Johnem Huntem.

Horolezci Edmund Hillary (vlevo) a George Lowe po úspěšné expedici na nejvyšší horu světa Mt. Everest. (16. července 1953) Horolezci Edmund Hillary (vlevo) a George Lowe po úspěšné expedici na nejvyšší horu světa Mt. Everest. (8. srpna 1953) Edmund Hillary na snímku z ledna 2007.

Tenzing Norgay a národnostní otázka

Kdo je to Šerpa? Šerpové jsou etnická skupina pocházející z východního Tibetu, kteří však již několik set let žijí v Himálaji v Nepálu. Díky tomu, že byli zvyklí pohybovat se ve vysokohorském terénu, zastávali funkci průvodců a nosičů v expedicích. Označení „šerpa“ se proto ustálilo pro nosiče ve vysokých horách.

Ve stínu „Velkého muže“ zůstával většinu svého života i jeho druh a souputník při výstupu na Everest Tenzing Norgay. Možná postavou, leč duchem o nic menší muž, než byl Hillary. Mladík z etnické skupiny Šerpů žijících právě v Himálaji usiloval o účast na expedici na Everest už od roku 1932. Podařilo se mu to v roce 1935 a pak ještě několikrát. Postupně se stal vůdcem horských šerpů a instruktorem horolezení a podílel se na řadě dalších výprav do Tibetu či výstupu na Tirakhmír v Pákistánu. Znal Himálaj jako své zmrzlé boty a jeho zkušenosti jistě hrály v dobytí Everestu velkou roli.

Jenže když jdou na vrchol dva, musí být technicky jeden první. Zatímco Hillary celý život mlžil a odmítal společný úspěch dělit dvěma, zůstala otázka primátu u veřejnosti ožehavým tématem. Výprava Johna Hunta z roku 1953 byla britská, a to včetně Edmunda Hillaryho, který byl jako Novozélanďan občanem Commonwealthu. Tenzing však nebyl původem Ind, jak se mnohdy tvrdilo, ale pocházel z Nepálu a získal nižší ocenění než Hillary (Tenzingovi byla udělena medaile Jiřího VI., zatímco Hillary a Hunt byli pasováni na rytíře). Objevila se tedy řada pochyb a spekulací, zda prvenství opravdu patří britskému impériu nebo že Tenzing nedostal stejné ocenění kvůli zásahu indického premiéra). Většina z nich ukazovala hlavně na tehdejší politické i národnostní napětí.

I Tenzing si však získal renomé, řadu ocenění a také uznání pro všechny šerpy jako právoplatné členy expedic. Zemřel v roce 1986 v 71 letech. Pomluvy a pochyby nakonec sám ukončil v knize sepsané podle svých vzpomínek, kde uvedl, že jako první vystoupil na vrchol Hillary. Ani jeden však v tu chvíli nemyslel na to, kdo bude první a kdo druhý, při výstupu i sestupu si pomáhali navzájem, a proto by měla být jejich jména zapsána do historie vedle sebe.