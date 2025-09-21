Svatý Václav zemřel zradou vlastního bratra. Jeho odkaz trvá dodnes

Ivana Vaňkátová
  4:00
Příběh svatého Václava je opředen řadou legend. Zatímco historikové hledají stopy v dobových pramenech, my se můžeme ponořit do vyprávění, které formovalo český národ po celá staletí.

Svatý Václav. Náš národní patron byl zneužit jako symbol podřízenosti Čechů německé říši. Tedy vlastně kolaborant a zrádce, což je samozřejmě nesmysl. Nacistům se to ale hodilo. | foto: Profimedia.cz

Václav nebyl jen obyčejný panovník. Byl to kníže, jehož osud se propojil s nebeskými znameními a který svou víru žil způsobem, který přesahoval běžné chápání.

Představte si mladého vládce, který se v noci obléká do prostého roucha a odchází ze svého hradu. Václav podle legend nebyl jen vojevůdce a diplomat, ale i muž hluboké zbožnosti, která se projevovala ve velmi neobvyklých činech. Legendy vypráví, že vlastnoručně pěstoval vinnou révu a pšenici, aby upekl hostie a připravil víno pro bohoslužby. Sám prý v noci chodil do polí, oral s pluhem a pekl chléb pro chudé.

Jeho zbožnost měla i další, téměř zázračné rozměry. Údajně se během diplomatických jednání s mocnými říšskými pány zjevil na jeho čele zářící kříž, který vzbudil u protistran úžas a obdiv. Tyto legendy měly v minulosti jeden jasný cíl – ukázat, že Václavova moc nebyla jen světská, ale byla posvěcená samotným bohem.

Tragédie ve Staré Boleslavi

Život knížete Václava, který se snažil přinést do české země mír a křesťanskou víru, vyústil v jednu z největších tragédií naší historie. Bylo to 28. září roku 935, kdy se ve Staré Boleslavi odehrála událost, která se navždy zapsala do národní paměti. Václav byl zavražděn, a to rukou svého vlastního bratra.

Patron České republiky

Krátce po své mučednické smrti začal být považován za patrona naší země. Jeho uctívání se rychle rozšířilo a stal se symbolem české státnosti a ochráncem národa. Po jeho svatořečení se věřilo, že se přimlouvá za svůj lid u boha a bdí nad osudem země. Tento význam byl ještě posílen za vlády císaře Karla IV., který z Václava udělal ústřední postavu českého státu.

Legenda o této osudové chvíli je plná symboliky a napětí. Jeho bratr Boleslav ho pozval k sobě do paláce na zdánlivě nevinnou snídani. Václav však měl tušení, že se něco chystá. Přesto ale místo toho, aby se ukryl do bezpečí, zastavil se na cestě na snídani v kostele na ranní mši. Věřil, že síla víry a boží vůle jsou mocnější než jakékoliv lidské spiknutí.

Právě před vchodem do kostela na něj ale čekali Boleslavovi ozbrojenci. Ačkoliv viděl, že mu hrozí smrtelné nebezpečí, neustoupil. Zde, na prahu Božího domu, byl kníže Václav brutálně zavražděn. Jeho smrt z něj udělala mučedníka a v očích národa symbolicky potvrdila jeho svatost.

Proč Boleslav zavraždil svého bratra Václava?

To je otázka, o které se vedou spory už přes tisíc let. Podle historiků a legend existují dva hlavní důvody, které se často prolínají.

Politické důvody

Václav byl kníže, který usiloval o mír, a to i za cenu ústupků. Uznal nadvládu Saského vévodství, kterému musel platit poplatky, aby se vyhnul válce. Tohle bylo pro část české šlechty, včetně jeho bratra Boleslava, nepřijatelné. Boleslav a jeho stoupenci chtěli silný a nezávislý stát a považovali Václavovu politiku za zbabělou a ponižující. Podle nich Václavova vláda ohrožovala suverenitu knížectví.

Náboženské a kulturní důvody

Václav byl hluboce věřící a podporoval šíření křesťanství, stavěl kostely a potlačoval pohanské zvyky. To se ale nelíbilo všem. Mnozí velmoži a lidé byli stále ovlivněni pohanskými tradicemi. Boleslav mohl vidět Václavovu přílišnou zbožnost a jeho snahu o pokřesťanštění jako oslabení moci a tradic. Mohl se obávat, že Václavova politika připraví o vliv a moc také jeho.

Pravda leží pravděpodobně někde uprostřed. Boleslav chtěl moc pro sebe, ale zároveň s Václavovou politikou ideologicky nesouhlasil. Vraždou bratra Boleslav získal kontrolu nad celým knížectvím a mohl prosazovat svou vlastní vizi silného, ale agresivnějšího státu. Ironií je, že se Boleslav po Václavově smrti sám stal ochráncem jeho kultu a podpořil jeho svatořečení, čímž posílil legitimitu své vlastní vlády.

I přes bratrovraždu však Václavův odkaz neskončil, naopak – stal se nesmrtelným. Ironií je, že se Boleslav po Václavově smrti sám stal ochráncem jeho kultu a podpořil jeho svatořečení.

Symbol, který přetrval staletí

A tak i dnes, kdy se díváme na jezdeckou sochu svatého Václava na Václavském náměstí, nevidíme jen historickou postavu. Vidíme symbol, který se stal součástí naší identity, a to díky legendám a příběhům, které přetrvaly staletí. Václav je pro nás více než kníže – je to ochránce, patron a tajemný poutník, který stále dohlíží na osudy české země.

Líc svatováclavské zlaté medaile.

Podoba zlatého svatováclavského dukátu z produkce Pražské mincovny.

Jméno Václav dnes nosí téměř 124 tisíc lidí

Svatý Václav není jen historickou postavou, ale i živým symbolem, který se propisuje do naší současnosti. Jméno Václav má slovanský původ a znamená „více slavný“ nebo „slavnější“, a tuto symboliku si v průběhu historie osvojila řada významných osobností. Není náhoda, že toto jméno je v Česku stále velmi oblíbené.

Dnes se v České republice jmenuje Václav 123 927 osob. Je tak 11. nejčastějším mužským jménem u nás a 16. nejčastějším jménem celkem. Spolu s Antonínem patří Václav mezi nejčastěji děděná jména.

V novodobé historii ho nesli dva prezidenti České republiky. Nejdříve spisovatel a disident Václav Havel, který byl vůdčí osobností sametové revoluce a následně prvním prezidentem po pádu komunistického režimu. Poté jej v úřadu vystřídal ekonom a politik Václav Klaus. Jejich jméno tak symbolicky propojilo odkaz středověkého patrona s moderní českou státností a stalo se jejím dalším důkazem.

Na pomníku na Václavském náměstí chybí jedno písmeno.

Další významné osobnosti jménem Václav

  • Václav IV. (1361–1419): Český král a římský císař, syn Karla IV.
  • Václav Hanka (1791–1861): Spisovatel a filolog, jedna z klíčových osobností českého národního obrození.
  • Václav F. B. L. Laurin (1865–1930): Jeden ze zakladatelů automobilky Laurin & Klement, z níž později vznikla Škoda.
  • Václav Talich (1883–1961): Významný český dirigent a šéfdirigent České filharmonie.
  • Václav Rabas (1885–1954): Malíř, krajinář, považován za jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. století.
  • Václav Neumann (1920–1995): Proslulý dirigent a šéfdirigent České filharmonie, působil i v zahraničí.
  • Václav Neckář (nar. 1943): Oblíbený zpěvák a herec.

Zlaté svatováclavské dukáty s trvalou hodnotou

Odkaz knížete a patrona české země v sobě nesou i československé dukáty s motivem svatého Václava. Tyto zlaté mince, z nichž první byly raženy už za první československé republiky, nejsou jen investičním zlatem. Jsou to symboly, které připomínají dobu, kdy se formovala naše moderní státnost pod patronátem svatého Václava. Jejich hodnota spočívá nejen v ryzosti kovu, ale také v historickém odkazu, který nesou.

Není divu, že se po vzniku samostatného státu staly prvorepublikové Svatováclavské dukáty prvními zlatými mincemi v Československu. Jejich vznik inicioval tehdejší ministr financí Alois Rašín, který si uvědomoval symbolický význam vlastní zlaté měny. „Nový stát bude úplně hotov teprve tehdy, až bude míti i zlatou minci svou,“ prohlásil v roce 1922.

Byl to právě Rašín, kdo prosadil, aby na minci byl vyobrazen svatý Václav. Ražba dukátů se setkala s obrovským zájmem veřejnosti a jen těch nejmenších, jednodukátů, se v letech 1923-1939 prodalo na čtyři sta tisíc.

Svatováclavský dukát píše dějiny. Za jeho vznikem stál i Alois Rašín

Dnes v této tradici ražby Svatováclavských dukátů pokračuje Pražská mincovna, a tak i vy můžete mít ve svých rukou symbol našeho patrona. Výhodou pro sběratele je to, že jsou vydávané pouze v malém množství kusů. Nejde ale jen o věc sběratelskou: vlastnit tento dukát znamená nejen ctít naši historii a tradiční hodnoty, ale také držet v rukou kousek, který spojuje důstojnost a historický odkaz se silou trvalé investice.

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se neobešla bez relikvie z nejvzácnějších - lebky svatého Václava. (28. září 2012)

21. září 2025

21. září 2025

21. září 2025

20. září 2025

20. září 2025

19. září 2025

18. září 2025

17. září 2025

16. září 2025

16. září 2025

15. září 2025

Záhadná vražda malostranského veksláka. Před výslechy začali podivně umírat svědci

Premium

Byla by chyba si myslet, že k nám kapitalismus vtrhl až po sametové revoluci. Soukromé podnikání tu bylo už za komunismu a mělo pitoreskní podobu. Jeho protagonisté bývali jednou nohou v kriminále a...

14. září 2025

Seance nacistů i politika podle astrologů. Jak mágové a šarlatáni ovlivňovali dějiny

Premium

Měli význačná místa na dvorech panovníků. Naslouchali jim důležití mužové a ženy jejich doby. Měli vliv, slávu i bohatství. Přesto nejednou skončili neslavně či tragicky. Upsali se ďáblu, anebo jim...

14. září 2025

