Poslední souboj stíhače Fejfara. Lomcoval jím vztek a lítost nad ztrátou kamaráda

Obloha byla bez mraků, ani stopy po typicky britském sychravém počasí. „Je krásně, nebe je jako vymyté. Jistě se dnes na něco půjde,“ přemýšlel nahlas 29letý muž v uniformě letce Britského královského letectva (RAF). „Teď už létáme do Francie jako do hospody. Třebaže nás občas messouni procvakávají a někdy si přineseme domů Spitfira jako řešeto, Němci už nejsou ani zdaleka tak nebezpeční,“ přemítal dál. Psal se 17. květen 1942 a český stíhač ve službách RAF Stanislav Fejfar měl toho dopoledne správné tušení jen zčásti. Do akce se skutečně šlo, jenže on sám se z ní s „procvakaným“ Spitfirem už nevrátil.

Podle svědectví dalších pilotů se oba muži nejspíše rozhodli jednat na vlastní pěst a napadnout mnohem početnější formaci německých stíhačů.