„Kdybych nevraždil, zostudil bych rodinu zbabělostí,“ mínil. Měl totiž za to, že otcovy hlasy, které ho ke zločinům nabádají, směřují jeho život k naplnění velkého poslání. K záchraně Kalifornie. K záchraně prostřednictvím lidských obětí.
Zvláštnosti původně nadějného hocha
Narodil se 18. dubna roku 1947 v kalifornském Salinas. Ono datum si zapamatujme. Kdyby znělo jinak, zůstala by snad Kalifornie jeho vražedné árie uchráněná. I když nejspíš by jeho činy jen orámoval jiný blouznivý motiv. Jeho dětství však nedávalo tušit ještě nic, nevykreslovalo kolem Herberta nic výhružného.
Přítelovu smrt nesl těžce a vyrovnával se s ní svérázně: V pokoji si vystavěl svatyni věnovanou zemřelému.