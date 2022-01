Život lvího alfa samce není pohoda. Neustálý souboj, říká šéf dvorské zoo

Tlamu, z níž trčely až 28 cm dlouhé horní špičáky, uměl rozevřít až v úhlu 120 stupňů (současný lev zvládne „jen“ 65 stupňů). Kořist srazil silou, obrovskými špičáky jí prokousl tepnu a pak čekal, až vykrvácí. Prostě „kousnout a ustoupit“. Kdyby totiž se zmítající se kořistí bojoval a jeho dlouhé špičáky narazily na kost, mohly by se zlomit. Nejspíš by pak umřel hlady. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Šelmy podobné kočkám žily na planetě už před 35 až 28,5 milionu let. Teprve před 11 miliony let se ale v Asii objevuje první známý společný přímý předek dnešních velkých a malých kočkovitých šelem. Mezi ty malé patří rys, ocelot, gepard, puma, ale hlavně všechny druhy koček. Včetně kočky domácí. Velké kočkovité šelmy, to jsou tygři, lvi, jaguáři, irbisové či levharti. Co všechno mají malé a velké kočkovité šelmy společného? „Třeba lovecké instinkty, rozdílný je naopak způsob komunikace či vztah k člověku,“ říká ředitel Safari parku Dvůr Králové Jaroslav Haimy Hyjánek.