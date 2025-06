Část 1/5

Sexuální touhy máme různé. Některé se někomu mohou jevit extrémní, neznamená to však, že by byly špatné, shrnovala své přesvědčení Sasha Grey.

„Nejlepší scény jsou, když vás muži trochu propleskávají, když vás chtějí tahat za vlasy, když vám chtějí plácat přes zadek. Dostanou, co chtějí, a já dostanu, oč jsem si řekla. Dostalo se mi požehnání, říkám si,“ líčila v rozhovoru pro Los Angeles Magazine. Vysvětlovala v něm, jaký tvrdý sex se jí líbí a jak ho má při natáčení pod kontrolou.

„Andy Warhol a James Rosenquist bok po boku… potěšení bez emocí, šílenci, géniové, dva muži, dva odlišné světy sdílející existenciální krizi,“ tak tatáž žena prováděla, formou vlastní básně, návštěvníky svého YouTube kanálu výstavou v Muzeu současného umění Los Angeles.

To jsou dvě polohy paní Sashy Grey. Docela odlišné, ale pro ni ne tak docela. Zdůrazňovala vždycky, že i porno může být umění, že to její umění je, jakkoli hrubé bylo.

Život bez budoucnosti

Narodila se v roce 1988 v North Highlands v Kalifornii. V místě, které nedávalo příliš šancí, nabízelo jen podprůměrné výdělky, podprůměrné školství a nadprůměrnou míru nezaměstnanosti. V rodině, která nedávala moc šancí – její otec ji opustil, ještě než nastoupila na střední.

Nakonec ji začala studovat o něco víc na jih, kam se s matkou a dvěma sourozenci přestěhovala k jejímu novému příteli. Dostalo se jí lepší školy, jenže též kolektivu z bohatších rodin, kam nezapadla. Nezapadla ani do nového domova, k nevlastnímu otci, který podle ní fetoval. Když v šestnácti matce ohlásila, že raději odejde pryč, sbalila matka děti a vyrazily zpátky do North Highlands. Do místa bez budoucnosti.

„Lidé tam žijí ze dne na den. Nevěří, že mají perspektivu,“ popisuje. Střídala střední školy, nikam nezapadla, domů sice nosila jedničky a dvojky, jenže při úrovni oněch institucí to nic neznamenalo a při nabídkách tamní ekonomiky už vůbec ne. Čas trávila kouřením trávy sama doma a popíjením s partou v parku. „Stala jsem se jedním z oněch dětí, co jsou proti všemu, které z takových míst vycházejí. Nic mě nemohlo udělat šťastnou,“ vzpomínala.

Pak do jejího života vstoupily dva nové prvky, vlastně tři. Nejprve umění, filmy a knihy, potom tvrdý sex a po něm extrémně drsné porno.