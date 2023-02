Chcete poznat svět a zajistit se na důchod? Dejte se k římské legii

Jsou považovány za první skutečně profesionální armádu starověku, která dala vzniknout impériu. Proto si z nich brala příklad všechna pozdější vojska. Co však za úspěchem římských legií? Přečtěte si, zda byste u nich měli šanci a co by vás čekalo.