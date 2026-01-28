Obří penis, drogy, vraždy. John Holmes byl králem porna i zpackaného života

Žil život mizery. A byl to mizera. Lump s obřím penisem, slabou vůlí, bez hodnot. Feťák. Král porna, ikona americké zlaté éry sprostých filmů. Kriminálník, nakonec se zapletl do brutální masové vraždy. Taky hloupý ňouma. Život Johna Holmese se měřil v centimetrech, přešlapech a ničemnostech.
Jeho jméno bylo na plakátech jako magnet. Byl protagonistou zlaté éry porna.

Dva zásadní momenty v životě Johna Holmese se odehrály v koupelně.

Ten první v létě roku 1968. Čerstvě se vrátil z armády a oženil, seděl na podlaze, v ruce centimetr a měřil si penis.

„Neuvěřitelný,“ hlesl, když vyšel ke své ženě Sharon do jediného pokoje jejich bytu. „Ze třinácti centimetrů vyroste na pětadvacet. Pětadvacet centimetrů dlouhej! A deset centimetrů kolem dokola!“

Porno. A zločin

Laurie Rose. Třetí žena Johna Holmese
Sex, drogy a zločin. John Holmes vyznával toto trio.
Holmes byl patlal. Ale k Dawn Schillerové ryzí násilník
„Skvělý. Mám zavolat novináře?“ pobaveně odtušila manželka. (Poznamenejme, že tyhle míry pocházejí z jejího svědectví, vzduchem létají i jiné, větší.) John Holmes měl však skutečný, vážný plán. „Něco ti musím říct. Začal jsem pracovat trochu jinak a myslím, že tu práci chci mít na celý život.“

Upsal se pornu.

Druhý zlom jeho života se psal rovněž v koupelně, šestnáct let poté. Ležel ve vaně, celý od krve, smýval si ji. „Ty vraždy,“ šeptal Sharon. „Byl jsem tam. Stál jsem tam a díval se, jak ty lidi zabíjejí.“

Mluvil o masakru, který policisté pro jeho brutalitu přirovnávali k zavraždění herečky Sharon Tateové sektou Charlese Mansona. V nechvalně známé drogové vile v Los Angeles po něm zůstali čtyři mrtví, jeden vážně zraněný. A krev a kusy mozků rozprskané všude po stěnách, dokonce na stropu. A noční můra v hlavě Johna Holmese.



