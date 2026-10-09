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Na Nobelovu cenu míru čekala pět let
Sto jedna nominací během pěti ročníků. Tolik záznamů má v Nobelově archivu Bertha von Suttnerová, pražská rodačka, spisovatelka a výrazná osobnost mezinárodního mírového hnutí. Číslo ale neznamená sto jedna různých lidí. Někteří navrhovatelé se vraceli opakovaně, jiné návrhy zase podávaly celé skupiny.
Její jméno se mezi kandidáty objevovalo od samého začátku. Nobelovy ceny se poprvé udělovaly v roce 1901 a Suttnerová tehdy nasbírala 14 nominací. Norský Nobelův výbor však vybral dva muže: zakladatele Červeného kříže Henryho Dunanta a francouzského zastánce míru Frédérica Passyho.
Suttnerová se dočkala až v roce 1905. Stala se první ženou, která získala Nobelovu cenu míru, nikoli první ženou oceněnou Nobelovou cenou vůbec. Tou byla už o dva roky dříve Marie Curie-Skłodowská, laureátka ceny za fyziku.
|Rok
|Počet nominací Suttnerové
|Kdo získal Nobelovu cenu míru
|1901
|14
|Henry Dunant a Frédéric Passy
|1902
|16
|Élie Ducommun a Charles Albert Gobat
|1903
|11
|William Randal Cremer
|1904
|27
|Institut mezinárodního práva
|1905
|33
|Bertha von Suttnerová
|Celkem
|101
Navrhla muže, který cenu dostal místo ní
Archiv odhaluje také méně známou stránku jejího příběhu. Suttnerová nebyla pouze kandidátkou: sama navrhovala jiné osobnosti. Databáze u ní eviduje jedenáct takových nominací z let 1901 až 1914.
- Hned v prvním ročníku doporučila Frédérica Passyho. Právě on pak získal polovinu vůbec první Nobelovy ceny míru.
- Následující rok navrhla Élieho Ducommuna. Také on uspěl, společně s Charlesem Albertem Gobatem.
Ve dvou prvních ročnících tak ocenění získali muži, které podpořila, zatímco její vlastní nominace zůstaly bez ceny.
Podpora byla vzájemná. Passy ji navrhoval v každém roce od 1902 do 1905. V seznamu jejích navrhovatelů se opakovaně objevuje také Ducommun.
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Heyrovský a Seifert: dva čeští nobelisté
Podle národnosti se běžně uvádějí dva čeští nositelé Nobelovy ceny: Jaroslav Heyrovský a Jaroslav Seifert. Pokud počítáme podle místa narození, najdeme mezi laureáty oceněnými do roku 2025 šest rodáků z území dnešního Česka. Heyrovský a Seifert cenu získali jako českoslovenští občané.
Také Jaroslav Heyrovský na ocenění dlouho čekal. V nominačním archivu Nobelovy ceny za chemii má:
- 51 nominací ve 14 ročnících,
- první návrh z roku 1934,
- další nominace z let 1938, 1940, 1944, 1947, 1950 a každého roku od 1952 do 1959.
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Zatímco Suttnerová uspěla v pátém ročníku, Heyrovský se dočkal až 25 let po první nominaci. Nobelovu cenu za chemii získal v roce 1959 za objev a rozvoj polarografie, metody, která pomocí elektrických měření zjišťuje přítomnost a množství látek v roztoku. Ocenění přineslo mezinárodní uznání výzkumu spojenému s Prahou, kde vedl Polarografický ústav Československé akademie věd.
Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1984. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohl do Stockholmu odjet, a tak za něj cenu převzala dcera Jana Seifertová. Švédská akademie vyzdvihla jeho poezii, „která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti.“
Pro normalizační režim byl úspěch básníka a signatáře Charty 77 nepohodlnou událostí. Oficiální představitelé reagovali nejprve rezervovaně, později se snažili ocenění prezentovat jako poctu soudobé české socialistické literatuře.
Seifertovy nominace z vítězného roku 1984 zatím nejsou veřejné, protože se zveřejňují až po 50 letech. První nominaci ovšem získal už o třicet let dříve. Už v roce 1954 jej nominoval pražský literární historik Albert Pražák. Další nominace získal i v letech 1968, 1969, 1974 a 1975. Nominace z let 1976–1984 jsou ovšem stále tajné
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Další nobelisté z Česka dostali cenu v cizině
Vedle Berthy von Suttnerové, Jaroslava Heyrovského a Jaroslava Seiferta patří mezi nobelisty narozené na území dnešního Česka také manželé Coriovi a fyzik Peter Grünberg. Jejich oceněné objevy jsou spojené s pracovišti ve Spojených státech a Německu.
|Jméno
|Obor a rok
|Místo narození
|Instituce v době ceny
|Bertha von Suttnerová
|Mír, 1905
|Praha
|Mezinárodní mírové byro, Bern; Rakouská mírová společnost
|Gerty Coriová
|Fyziologie a lékařství, 1947
|Praha
|Washington University, St. Louis, USA
|Carl Ferdinand Cori
|Fyziologie a lékařství, 1947
|Praha
|Washington University, St. Louis, USA
|Jaroslav Heyrovský
|Chemie, 1959
|Praha
|Polarografický ústav ČSAV, Praha
|Jaroslav Seifert
|Literatura, 1984
|Praha
|Samostatný spisovatel, Praha
|Peter Grünberg
|Fyzika, 2007
|Plzeň
|Forschungszentrum Jülich, Německo
Gerty Coriová a Carl Ferdinand Cori se narodili v Praze a v roce 1922 emigrovali do Spojených států. V době ocenění oba působili na Washington University v St. Louis. Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali v roce 1947 za objasnění enzymatických přeměn glykogenu, v němž si tělo ukládá zásoby energie. O cenu se podělili s argentinským vědcem Bernardem Houssayem.
Gerty Coriová se stala první ženou, která tuto cenu získala. Praha je tak rodištěm dvou laureátek s ženským prvenstvím: Suttnerové v ceně míru a Coriové ve fyziologii a lékařství. Nominace se málem nedočkala. Poprvé manžele Coriovi navrhnul jejich kolega z Washington University Joseph Erlanger, sám laureát z roku 1944, o rok dříve. Ten svou nominaci zopakoval i v roce 1947, další tři nominace ovšem zmiňovali jen jejího manžela.
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Peter Grünberg se narodil v Plzni v roce 1939. V roce 1946 byl s matkou a sestrou odsunut do Německa. Nobelovu cenu za fyziku získal v roce 2007 společně s Albertem Fertem za objev obří magnetorezistence, který našel využití při čtení dat z pevných disků a přispěl ke zvýšení jejich kapacity.