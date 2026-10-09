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Mezi šesti nobelisty z Česka je i první žena s cenou míru. Kdo čekal nejdéle?

Tereza Hrabinová
  4:30
Baronka Bertha von Suttnerová (1843–1914).

Baronka Bertha von Suttnerová (1843–1914). | foto: kudyznudy.cz

Bertha von Suttnerová zasvětila svůj život boji proti válčení. V roce 1905 za...
Bertha von Suttnerová zasvětila svůj život boji proti válčení. Na snímku se...
Bertha von Suttnerová (na snímku v pozdějším věku) zasvětila svůj život boji...
Jaroslav Seifert
15 fotografií
Nobelova cena míru jí patřila až při pátém udělování. Bertha von Suttnerová přitom sama navrhla dva muže, kteří ocenění získali dříve než ona. Jejím rodištěm byla Praha a archiv eviduje celkem 101 jejích nominací. Mezi laureáty oceněnými do roku 2025 najdeme šest rodáků z území dnešního Česka. Ani jejich cesta k ceně nebyla vždy krátká.

Obsah

Na Nobelovu cenu míru čekala pět let

Sto jedna nominací během pěti ročníků. Tolik záznamů má v Nobelově archivu Bertha von Suttnerová, pražská rodačka, spisovatelka a výrazná osobnost mezinárodního mírového hnutí. Číslo ale neznamená sto jedna různých lidí. Někteří navrhovatelé se vraceli opakovaně, jiné návrhy zase podávaly celé skupiny.

Její jméno se mezi kandidáty objevovalo od samého začátku. Nobelovy ceny se poprvé udělovaly v roce 1901 a Suttnerová tehdy nasbírala 14 nominací. Norský Nobelův výbor však vybral dva muže: zakladatele Červeného kříže Henryho Dunanta a francouzského zastánce míru Frédérica Passyho.

Suttnerová se dočkala až v roce 1905. Stala se první ženou, která získala Nobelovu cenu míru, nikoli první ženou oceněnou Nobelovou cenou vůbec. Tou byla už o dva roky dříve Marie Curie-Skłodowská, laureátka ceny za fyziku.

RokPočet nominací SuttnerovéKdo získal Nobelovu cenu míru
190114Henry Dunant a Frédéric Passy
190216Élie Ducommun a Charles Albert Gobat
190311William Randal Cremer
190427Institut mezinárodního práva
190533Bertha von Suttnerová
Celkem101

Navrhla muže, který cenu dostal místo ní

Archiv odhaluje také méně známou stránku jejího příběhu. Suttnerová nebyla pouze kandidátkou: sama navrhovala jiné osobnosti. Databáze u ní eviduje jedenáct takových nominací z let 1901 až 1914.

  • Hned v prvním ročníku doporučila Frédérica Passyho. Právě on pak získal polovinu vůbec první Nobelovy ceny míru.
  • Následující rok navrhla Élieho Ducommuna. Také on uspěl, společně s Charlesem Albertem Gobatem.

Ve dvou prvních ročnících tak ocenění získali muži, které podpořila, zatímco její vlastní nominace zůstaly bez ceny.

Podpora byla vzájemná. Passy ji navrhoval v každém roce od 1902 do 1905. V seznamu jejích navrhovatelů se opakovaně objevuje také Ducommun.

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Bertha von Suttnerová

Bertha von Suttnerová (na snímku z mládí) zasvětila svůj život boji proti válčení.

  • Narodila se 9. června 1843 v Praze jako hraběnka Kinská.
  • V roce 1876 krátce pracovala jako sekretářka Alfreda Nobela v Paříži. Jejich přátelství pokračovalo dlouholetou korespondencí. Rozhovory o míru ovlivnily Nobelovy názory i jeho rozhodnutí podpořit mírové úsilí prostřednictvím ceny.
  • Proslavil ji protiválečný román Složte zbraně! (Die Waffen nieder!), který vyšel v roce 1889.
  • V roce 1891 založila Rakouskou mírovou společnost a stala se výraznou osobností mezinárodního mírového hnutí.
  • V roce 1905 získala jako první žena Nobelovu cenu míru. Archiv u ní eviduje 101 nominací v pěti ročnících.
  • Zemřela 21. června 1914 ve Vídni, krátce před vypuknutím první světové války.

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Heyrovský a Seifert: dva čeští nobelisté

Podle národnosti se běžně uvádějí dva čeští nositelé Nobelovy ceny: Jaroslav Heyrovský a Jaroslav Seifert. Pokud počítáme podle místa narození, najdeme mezi laureáty oceněnými do roku 2025 šest rodáků z území dnešního Česka. Heyrovský a Seifert cenu získali jako českoslovenští občané.

Také Jaroslav Heyrovský na ocenění dlouho čekal. V nominačním archivu Nobelovy ceny za chemii má:

  • 51 nominací ve 14 ročnících,
  • první návrh z roku 1934,
  • další nominace z let 1938, 1940, 1944, 1947, 1950 a každého roku od 1952 do 1959.

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Zatímco Suttnerová uspěla v pátém ročníku, Heyrovský se dočkal až 25 let po první nominaci. Nobelovu cenu za chemii získal v roce 1959 za objev a rozvoj polarografie, metody, která pomocí elektrických měření zjišťuje přítomnost a množství látek v roztoku. Ocenění přineslo mezinárodní uznání výzkumu spojenému s Prahou, kde vedl Polarografický ústav Československé akademie věd.

Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1984. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu nemohl do Stockholmu odjet, a tak za něj cenu převzala dcera Jana Seifertová. Švédská akademie vyzdvihla jeho poezii, „která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti.“

Pro normalizační režim byl úspěch básníka a signatáře Charty 77 nepohodlnou událostí. Oficiální představitelé reagovali nejprve rezervovaně, později se snažili ocenění prezentovat jako poctu soudobé české socialistické literatuře.

Seifertovy nominace z vítězného roku 1984 zatím nejsou veřejné, protože se zveřejňují až po 50 letech. První nominaci ovšem získal už o třicet let dříve. Už v roce 1954 jej nominoval pražský literární historik Albert Pražák. Další nominace získal i v letech 1968, 1969, 1974 a 1975. Nominace z let 1976–1984 jsou ovšem stále tajné

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Další nobelisté z Česka dostali cenu v cizině

Vedle Berthy von Suttnerové, Jaroslava Heyrovského a Jaroslava Seiferta patří mezi nobelisty narozené na území dnešního Česka také manželé Coriovi a fyzik Peter Grünberg. Jejich oceněné objevy jsou spojené s pracovišti ve Spojených státech a Německu.

JménoObor a rokMísto narozeníInstituce v době ceny
Bertha von SuttnerováMír, 1905PrahaMezinárodní mírové byro, Bern; Rakouská mírová společnost
Gerty CoriováFyziologie a lékařství, 1947PrahaWashington University, St. Louis, USA
Carl Ferdinand CoriFyziologie a lékařství, 1947PrahaWashington University, St. Louis, USA
Jaroslav HeyrovskýChemie, 1959PrahaPolarografický ústav ČSAV, Praha
Jaroslav SeifertLiteratura, 1984PrahaSamostatný spisovatel, Praha
Peter GrünbergFyzika, 2007PlzeňForschungszentrum Jülich, Německo
  • Letošní laureáti Nobelových cen jsou vyhlašováni od 5. do 12. října.
  • Nobelova cena míru přijde na řadu v pátek 9. října v 11 hodin v Oslu.
  • Slavnostní předání cen se uskuteční 10. prosince, v den výročí úmrtí Alfreda Nobela.
  • Většina oceněných převezme cenu ve Stockholmu, laureáti ceny míru na radnici v Oslu.
  • Toto rozdělení vychází z Nobelovy závěti, která rozhodování o ceně míru svěřila norskému výboru.

Gerty Coriová a Carl Ferdinand Cori se narodili v Praze a v roce 1922 emigrovali do Spojených států. V době ocenění oba působili na Washington University v St. Louis. Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získali v roce 1947 za objasnění enzymatických přeměn glykogenu, v němž si tělo ukládá zásoby energie. O cenu se podělili s argentinským vědcem Bernardem Houssayem.

Gerty Coriová se stala první ženou, která tuto cenu získala. Praha je tak rodištěm dvou laureátek s ženským prvenstvím: Suttnerové v ceně míru a Coriové ve fyziologii a lékařství. Nominace se málem nedočkala. Poprvé manžele Coriovi navrhnul jejich kolega z Washington University Joseph Erlanger, sám laureát z roku 1944, o rok dříve. Ten svou nominaci zopakoval i v roce 1947, další tři nominace ovšem zmiňovali jen jejího manžela.

Zapomenutá Gerty Coriová. Čechoameričanka byla první nobelistkou za medicínu

Peter Grünberg se narodil v Plzni v roce 1939. V roce 1946 byl s matkou a sestrou odsunut do Německa. Nobelovu cenu za fyziku získal v roce 2007 společně s Albertem Fertem za objev obří magnetorezistence, který našel využití při čtení dat z pevných disků a přispěl ke zvýšení jejich kapacity.

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