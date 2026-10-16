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Messner před 40 lety vylezl na Lhoce s vadou chlopně. Jak to srdce zvládlo?

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  5:00

Reinhold Messner v rozhovoru pro Der Spiegel řekl, že mu lékaři nedávno odhalili vrozenou srdeční vadu. | foto: Jakub Cejpek

Uběhlo 40 let od chvíle, kdy Reinhold Messner dokončil výstup na horu Lhoce, a stal se tak prvním člověkem, který zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů. Až dnes přitom zjistil, že jak Korunu Himálaje, tak své další výpravy absolvoval s vrozenou srdeční vadou. Český kardiolog Vladimír Tuka vysvětluje, proč mu vada nemusela vadit a proč se o ní dozvěděl až s takovým odstupem.

Zhroutil jsem se na recepci: co Messner prozradil o svém srdci

Reinhold Messner v rozhovoru pro německý týdeník Der Spiegel krátce před výročím svého rekordu uzavírajícího výstupu na Lhoce prozradil, že nejspíš všechny své cesty podstoupil s hendikepem. O tom se navíc dozvěděl prakticky náhodou.

Poté, co se slavný italský horolezec zhroutil na slavnostní recepci, rozhodli se mu lékaři voperovat kardiostimulátor. Teprve po zákroku se od nich dozvěděl, že má vrozenou vadu srdeční chlopně. Diagnózu popsal vlastními slovy tak, že „20 procent krve v srdci teče jiným směrem, než má“. To, že se doktoři nepletli, doložil i vzpomínkami na dětství, kdy se mu prý točívala hlava, a minimálně jednou dokonce bez příčiny omdlel.

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Srdce ho však i tak podle něj pohánělo na více než stovce jeho expedic. Z jeho slov tak vyplývá, že i se srdeční vadou stanul na vrcholech všech 14 nejvyšších hor, které navíc zdolával bez pomoci kyslíkové masky.

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Vrozená vada srdce nemusí znamenat konec vrcholového sportu. Lidí, kteří i se závažnějšími vadami podávají vrcholové výkony, je podle docenta Vladimíra Tuky z Centra sportovní kardiologie II. Interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spousta. „Vrozené vady srdce sahají od relativně benigních, které se nemusejí za celý život projevit ani při velkých zátěžích, po vady, které je nutné operovat už v novorozeneckém věku,“ říká.

Zpětnému toku krve chlopní, který Messner popsal vlastními slovy, říkají lékaři regurgitace. Množství vracející se krve se podle Tuky často zmenší, když srdce bije rychleji. „Při rychlé srdeční akci prostě není tolik času, aby se krev vracela,“ vysvětluje.

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Co dělá řídký vzduch v osmi kilometrech se srdcem?

V řídkém vzduchu chybí tělu kyslík a srdce na to reaguje rychlejším tepem. Stoupá také krevní tlak v tepnách i v plicním oběhu, takže srdce pracuje pod větší zátěží. Komplexně účinky popsal například v roce 2018 široký tým kardiologů v přehledové studii, kterou v roce 2018 vydal European Heart Journal.

Proč tedy Messnera vada nezastavila? Výkon podle Tuky podávají hlavně svaly, ne srdce. „Když máte osmiválec a jeden válec vypadne, zbylých sedm utáhne auto relativně slušně. Nemusí mít takovou akceleraci, ale na danou činnost to stačí,“ říká.

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Horolezectví navíc klade na srdce jiné nároky než maraton nebo cyklistika. Maximální spotřeba kyslíku je nižší, lidé netráví tolik času ve vysokých srdečních frekvencích a výkon je hodně silový. „Drobná regurgitace tam vůbec nemusí vadit,“ dodává kardiolog. Jak velká byla Messnerova vada v době jeho výstupů, z dostupných informací ovšem nevyplývá.

Messnerův lékař: Tajemství výkonů není v těle, ale v hlavě

Messner a jeho výkony přitom vědce zajímal vždy. V osmdesátých letech prošel společně s dalšími pěti horolezci, kteří se dostali bez kyslíkových lahví výš než 8 500 metrů, sérií vyšetření týmem švýcarského lékaře Oswalda Oelze, který se snažil zjistit, zda jejich těla nejsou pobytu v extrémních výškách zvlášť uzpůsobená. Výsledky pak Oelz publikoval v roce 1986 v Journal of Applied Physiology.

Rozměry srdce i objemy plic přitom tehdy u horolezců vyšly stejné jako u lidí, kteří nesportují. Odlišnosti našli vědci dvě: ve svalech měli horolezci o 40 procent hustší síť vlásečnic a v klidu dýchali rychleji, takže jejich krev byla v řídkém vzduchu lépe okysličená. Závěr autorů přesto zněl jednoznačně. Nic v jejich fyziologii výkony nevysvětluje.

Oelz přitom byl sám vášnivým horolezcem, a Messnera dokonce doprovázel při výstupech na Mount Everest a Šiša Pangmu. Krátce po Messnerově výstupu na Lhoce, jehož výročí si v pátek připomínáme, napsal esej pro Alpine Journal, kde jeho úspěch připsal především ohromné vytrvalosti a schopnosti snášet strádání. Bariéry, které Messner při svých výstupech překonával, byly podle lékaře „spíš psychologické než fyziologické“.

A co Messnerova vrozená vada

Měření z 80. let na srdcích horolezců nic mimořádného neukázala. Nemusí to ovšem znamenat, že se Messner nebo jeho lékaři nyní pletli.

Kardiolog Tuka vidí dvě možná vysvětlení. Prvním je technika: echokardiografické přístroje mají od té doby výrazně lepší rozlišení. Druhým je vývoj samotné vady. „Vada, která je dnes málo významná, může být za pět let významná a za deset masivní,“ říká. Nedomykavost tak tehdy mohla být tak malá, že ji přístroje neodhalily. Případně ji lékaři viděli a usoudili, že s ní není potřeba nic dělat, což se podle Tuky stává i dnes.

Jak se zlézají osmitisícovky. První Češky na Gašerbrumu I o tmě i kyslíku

Šestnáct let, čtrnáct vrcholů: od Nanga Parbatu po Lhoce

První osmitisícovku vylezl Messner v 25 letech, poslední ve 42. Přehled uvádí první výstup na každý vrchol.

Pořadí prvovýstupů Reinholda Messnera na osmitisícové vrcholy
#VrcholVýška (m)DatumVěkPoznámka
1Nanga Parbat8 12527. 6. 197025Rupalská stěna, s bratrem Güntherem
2Manáslu8 16325. 4. 197227nová cesta jihozápadní stěnou
3Gašerbrum I8 08010. 8. 197530s Peterem Habelerem, alpským stylem
4Mount Everest8 8488. 5. 197833s Habelerem, první bez kyslíku
5K28 61112. 7. 197934s Michaelem Dacherem
6Šiša Pangma8 02728. 5. 198136s Friedlem Mutschlechnerem
7Kančendženga8 5866. 5. 198237severní stěna
8Gašerbrum II8 03424. 7. 198237první tři osmitisícovky v jedné sezoně
9Broad Peak8 0512. 8. 198237přechod z Gašerbrum II
10Čo Oju8 1885. 5. 198338s Hansem Kammerlanderem a Dacherem
11Annapurna8 09124. 4. 198540sporný vrchol (viz níže)
12Dhaulágirí8 16715. 5. 198540s Kammerlanderem
13Makalu8 48526. 9. 198642na třetí pokus v téže expedici
14Lhoce8 51616. 10. 198642poslední, s Kammerlanderem, 13:45
  • Lhoce 16. října 1986: vítr, který je tlačil k vrcholu

Podle expediční zprávy v American Alpine Journal foukal ráno na Lhoce nesnesitelný vítr, Messner s Hansem Kammerlanderem přesto vyrazili z tábora ve výšce 7 450 metrů. V závěrečném žlebu jim vítr foukal do zad a doslova je tlačil nahoru, 250 výškových metrů zvládli za hodinu. Na vrcholu stáli ve 13:45. Pro Kammerlandera to byla sedmá osmitisícovka, pro dvaačtyřicetiletého Messnera čtrnáctá a poslední dosud nezdolaná.

  • Dvakrát Everest: pokaždé bez kyslíku a jednou sólo

Jako první na Everest bez kyslíkových lahví vystoupil s Peterem Habelerem 8. května 1978, což tehdejší lékaři považovali za téměř nemožné. Dne 20. srpna 1980 se vrátil sám, ze severu a v monzunu. Oba výstupy jsou dodnes jádrem jeho pověsti.

  • Nanga Parbat: vrchol, který ho stál bratra

Úplně první osmitisícovka mu vzala bratra. Na Nanga Parbat vystoupil v roce 1970 s Güntherem, který při sestupu Diamirskou stěnou zahynul, jeho tělo se našlo až v roce 2005. Reinhold kvůli omrzlinám přišel o většinu prstů na nohou. Ke ztrátě bratra se pak vracel celou kariéru.

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Byl opravdu první? Spor o pět metrů Annapurny ho připravil o zápis

Podle většiny horolezecké komunity je Messner prvním člověkem, který vystoupil na všech 14 osmitisícovek. Společnost Guinness World Records však v září 2023 jeho prvenství přeřadila mezi historické rekordy a titul přiřkla Američanovi Edu Viestursovi. Opřela se o analýzu kronikáře Eberharda Jurgalského, podle níž Messner na Annapurně v roce 1985 nestál na nejvyšším bodě.

Viesturs sám ovšem prohlásil, že prvním zůstává Messner, a Jurgalski část svých závěrů v říjnu 2023 zmírnil. Messner reagoval po svém: rekord, o který nikdy neusiloval, mu podle něj nikdo vzít nemůže.

Česká ozvěna: Radek Jaroš Messnera napodobil o 28 let později

Mezi českými horolezci je pouze jeden, který zvládl stejnou cestu jako Messner. Korunu Himálaje, zdolal bez kyslíkových lahví jen Radek Jaroš. Poslední do sbírky připsal v roce 2014 výstup na K2, a stal se tak teprve patnáctým člověkem na světě, který tímto stylem nejvyšší hory světa zdolal.

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