Max Brod se narodil 27. května 1884 v rodině bankovního ředitele. V Praze vystudoval práva a na rozdíl od Franze Kafky se brzy prosadil jako úspěšný spisovatel. Byl autorem desítek kulturně-filozofických esejů, historických i milostných románů, novel, dramat i nábožensky laděné poezie.

Za jedno z jeho nejvýznamnějších beletristických děl bývá považován román Tycho Brahes Weg zu Gott (Tycho Brahe – Cesta k Bohu), ve kterém se zabývá střetem víry a vědy a hledáním smyslu života.

Max Brod

Geniální outsider a jeho neústupný přítel

Kde dnes leží Kafkovy rukopisy? Největší část dochovaných Kafkových rukopisů je od roku 1961 uložena v Bodleyově knihovně v Oxfordu, další dokumenty spravuje Německý literární archiv v Marbachu a Izraelská národní knihovna v Jeruzalémě.

Osud části korespondence zůstává nejasný. Například více než pět set dopisů Felice Bauerové bylo vydraženo anonymnímu kupci v roce 1987 v New Yorku a jejich současné umístění není známo.

Franz Kafka a Max Brod se potkali v roce 1902 při přednášce o německé filozofii v Praze. Byli spolužáci na právnické fakultě a oba patřili k německy mluvící intelektuální scéně.

Zatímco Kafka byl plachý perfekcionista zmítaný pochybnostmi, Brod byl spíše extrovertní a činorodý.

Byl to právě Brod, kdo Kafku přemlouval, aby svá díla nezničil a přinejmenším některá vydal. Když Kafka váhal, Brod ho tlačil kupředu. Když chtěl přestat psát, Brod ho motivoval.

Přímo v tomto domě na rohu Skořepky a Jilské ulice vyrůstal spisovatel Max Brod.

Slib, který neměl být dodržen

Když Kafka v roce 1924 zemřel ve svých 40 letech na tuberkulózu, Brod udělal něco, co někteří stále považují za zradu. Kafka mu totiž svěřil všechny své rukopisy s jasným přáním všechno spálit.

Brod texty nespálil, ale začal je systematicky třídit, upravovat a vydávat. Mezi lety 1925 a 1937 vyšly romány jako Proces, Zámek či Amerika. Byl přesvědčený, že Kafkova prosba nebyla voláním po zapomnění, ale spíše výrazem autorovy úzkostlivosti. A že kdyby Kafka opravdu chtěl rukopisy zničit, udělal by to sám.

Spisovatel Franz Kafka

Nejen „Kafkův zachránce“

Po vzniku Československa pracoval Brod mimo jiné v tiskovém odboru předsednictva vlády. V letech 1929 až 1939 působil jako literární a umělecký kritik pražského deníku Prager Tagblat.

Objevil pro světovou kulturu nejen Kafku, ale zasloužil se například také o uvedení Švejka Jaroslava Haška na německá jeviště a celoživotně propagoval dílo Leoše Janáčka. Přeložil libreta téměř všech jeho oper do němčiny a už v roce 1924 o něm napsal první monografii.

Kafka a komunisté Po roce 1948 se Kafka v Československu ocitl na černé listině. Jeho díla byla považována za dekadentní, pesimistická a nevhodná pro socialistickou ideologii. Zlom nastal až v roce 1963, kdy se v Liblicích konala přelomová mezinárodní konference. V druhé polovině 60. let začala konečně vycházet většina jeho textů, ale plně dostupnými se jeho díla stala v Československu až po roce 1989.

Jeho biografie Franze Kafky z roku 1936 je pramenem, bez něhož by pravděpodobně naše představa o Kafkovi byla úplně jiná. Je to právě Brod, kdo dal Kafkovi tvář a kdo svým vyprávěním ovlivnil to, jak jeho přítel vstoupil do dějin.

Kufr, který přežil dějiny

V březnu 1939, den před nacistickou okupací Prahy, nasedl Brod na vlak a uprchl do Tel Avivu s kufrem, ve kterém měl Kafkovy rukopisy. Díky jeho prozíravosti tak díla přežila válku i holocaust.

V Izraeli prožil Brod druhou polovinu svého života. Pracoval jako dramaturg telavivského divadla Habimah. Zemřel ve věku 84 let a přežil tak svého kamaráda o více než čtyři desetiletí.

Zdroje:

Phil.muni.cz

Prahamestoliteratury.cz

Deutsch.radio.cz

Literarnihysterie.cz