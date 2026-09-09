Onen příběh do omutninské vězeňské kolonie IK-17 nepatřil. Předcházelo mu trýznění izolací, chladem, hladem, šikanování. Přečkal to. Pak dostal dopis od francouzského matematika. S modifikovaným slavným matematickým problémem. S upravenou Chuiovou domněnkou.
Jak vykloubené to bylo! Konkrétnost špinavé cely, skutečnost týraného těla i mysli… A navýsost abstraktní úloha, vznášející se nad zemskou realitou! Vězňův mozek se jí zaníceně chopil. Musela mu stačit tužka a kusy papíru. Zpět do Francie poslal problém vyřešený.