Svatební průvody představovaly velkou a do detailu naplánovanou událost. Zejména pokud byli snoubenci z panovnických rodů. Marie Antonie se rozloučila s dětstvím 21. dubna 1770 a vypravila se v doprovodu svých dvorních dam a dalších dvou set lidí v padesáti kočárech z Hofburgu, přes Bavorsko a Štýrsko do Francie. Často zmiňovaný je fakt, že ještě před příjezdem do Francie se musela dívka na hranicích svléknout do naha a převléci do nových šatů, aby s sebou do nového života nevzala nic rakouského. Symbolicky tedy se šaty svlékla i své dětství a oporu prostředí, ve kterém vyrostla. Zůstává sama v cizí zemi a pocit samoty ji zde nikdy nepřestal pronásledovat.