Medaili Za hrdinství, která patří k nižším státním vyznamenáním, získávají osoby, jež se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu jiného člověka, hrdinství v boji či záchranu „značných materiálních hodnot.“ Za celou dobu udílení z rukou prezidentů si ji dosud odneslo 189 lidí.
Medaile Za hrdinství
Medaile v současné podobě jsou udílené od roku 1990. K prvnímu fyzickému předávání však došlo až o pět let později.
Za záchranu francouzských vojáků v Jugoslávii ji tehdy jako jeden ze tří oceněných z rukou prezidenta Václava Havla převzal podplukovník Petr Pavel.
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Ocenění sám nepřevzal každý třetí hrdina
Celkem 68 osobností, tedy více než třetina ze všech oceněných, získala medaili až posmrtně. U části z nich jde o tragické okolnosti, kdy stát oceňuje, že za záchranu cizího života obětovali ten vlastní.
Novodobé ocenění nicméně získávají i hrdinové od jejichž úmrtí uplynuly i desítky let. Na ocenění nejdéle čekal slovenský aktivista Marek Frauwirth, zavražděný gestapem 17. listopadu 1939, po nálezu protinacistických letáků. Medaili in memoriam získal po 83 letech v říjnu 2022.
Obdobným způsobem ocenil v roce 2016 tehdejší prezident Miloš Zeman také Josefa Sousedíka. Medaili na oficiálním ceremoniálu 72 let po úmrtí v roce 1944 převzal jeho syn Tomáš, který se věnuje mapování Sousedíkova života.
Z elektrikáře továrníkem i odbojářem
Josef Sousedík se narodil 18. prosince 1894 ve Vsetíně do rodiny stolaře v místním podniku Thonet. Sám se vyučil zámečníkem a elektromontérem. Po první světové válce a návratu do rodného Vsetína si otevřel továrnu na elektromotory, které věhlas zajišťovala zejména Sousedíkova zručnost.
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Za svůj život se stal autorem desítek patentů – uvádí se mezi čtyřiceti a padesáti – a byl rovněž jedním z průkopníků hybridních automobilů (byť ne jedním z prvních). I jeho podnik byl úspěšný a v dobách největšího rozmachu v něm pracovalo přes tři sta lidí. Angažoval se i politicky – v letech 1927–1938 byl vsetínským starostou.
Sousedíkova firma v polovině třicátých let – tou dobou už jako součást koncernu Ringhoffer-Tatra, avšak se Sousedíkem ve vedení – vyvinula pohon pro legendární Slovenskou strelu a stála také u zrodu trolejbusové dopravy v Československu. Vyrobila část výzbroje jednoho z trojice experimentálních trolejbusů pro první trať přes pražskou Hanspaulku.
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Pro udělení medaile byla však namísto technického pokroku významnější jeho odbojová činnost za druhé světové války. Vybudoval Sousedíkovu odbojovou skupinu a udržoval například styky s trojčlennou skupinou výsadkářů operujících pod krycím jménem Clay (známé i jako Clay-Eva), jejichž úkolem bylo předávání informací o dění na severní Moravě.
Útlak, trojí zatčení a vězení
Spolupracoval i s partyzány a odboj sám financoval. „Říkal mámě, že klidně prodá dům, aby byly peníze na odboj, protože po válce nás všechny uživí,“ řekl iDNES.cz Tomáš Sousedík.
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Továrník část svých patentů a vynálezů rovněž ukryl, aby se nedostaly do rukou nacistů.
Jeho činnost nicméně vyvolávala pozornost a Sousedík se tak několikrát dostal do centra pozornosti gestapa. Po dvou zatčeních a půlročním uvěznění v Brně – odkud se dostal díky přímluvě svého tehdejšího zaměstnavatele – už ho další předvolání k výslechu tolik neznepokojilo.
Gestapo, které sídlilo v budově tehdejšího úřadu na Horním náměstí, se jej 15. prosince 1944 pokusilo nalákat pod falešnou záminkou. Výslech skončil Sousedíkovým zastřelením. V odůvodnění se prameny rozcházejí. Podle některých se měl pokusit o útěk, jiné tvrdí, že došlo k potyčce.
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Josefu Sousedíkovi tehdy zbývaly jen tři dny do padesátých narozenin. Tělo gestapo spálilo, urna s popelem se však nikdy nenašla. „Vrátili jen klobouk. Úmrtní list sepsali až zpětně,“ popsal Tomáš Sousedík, který se narodil jen rok před událostí.
Stát jej ocenil, režim se ho snažil smazat
Sousedík se uznání státu za svou činnost dočkal prakticky hned po konci války. Prezident Edvard Beneš mu 15. prosince 1945, tedy přesně rok po úmrtí, udělil Československý válečný kříž. Na stěně vsetínské budovy, kde za svou vlast obětoval život, se později objevila i pamětní plaketa.
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Ta však jen o pár let později v tichosti zmizela. Komunistům se Sousedík nehodil – ač byl hrdinou a pocházel z chudých poměrů, provinil se dráhou politika i vypracováním na průmyslníka – a jeho odkaz se proto rozhodli ignorovat. Za to je dnes rodina vděčná. „Je dobře, že si otce nepřivlastnili jako Fučíka,“ řekl Tomáš Sousedík v profilu pro projekt Paměť Národa.
Medailí ocenili téměř dvě stovky osobností
Medaili Za hrdinství, předávanou od roku 1995, z rukou čtyř prezidentů zatím převzalo 189 osobností či jejich potomků. Nejvíce vyznamenání předala první hlava státu samostatné České republiky, nejméně pak její následovník.
Část vyznamenání putuje k osobnostem posmrtně, tedy in memoriam. Nejvíce takových předal ve svém funkčním období třetí prezident ČR Miloš Zeman. Medaile Za hrdinství je nicméně jen jedním ze státních vyznamenání. Komu a jaká ocenění předá Petr Pavel, současná hlava státu, je do oficiálního ceremoniálu drženo v tajnosti.
Kdo získá ocenění od prezidenta? Parlament nominoval stovky osobností
Po pádu komunistického režimu, Sousedíkově rehabilitaci začala rodina i další osobnosti a instituce usilovat o udělení státního vyznamenání. Několikrát například do prezidentské kanceláře doputoval návrh na udělení řádu Tomáše Garrigua Masaryka, ale neúspěšně.
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Jméno Josefa Sousedíka při slavnostním ceremoniálu zaznělo až po více než čtvrt století snah. V roce 2016 mu byla udělena medaile Za hrdinství na základě návrhu dlouholetého vsetínského starosty a senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL).