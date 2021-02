Stoletý student dostal doživotní zápisné. Tělo je loď, starej se o ně, radí

Nevyžádané rady, jak se dožít vysokého věku, nedává. Na to už má dost životních zkušeností i rozumu. Když se ho na to ale někdo zeptá, rozpovídá se o tom, co dělá a čeho se snaží vyvarovat. Jestli je to ten správný recept na dlouhověkost, netuší. Stejně tak nechává na každém, zda se inspiruje, nebo ne.