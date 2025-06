Britský spisovatel George Orwell v roce 1943. Těsně před svou smrtí (v roce 1950) napsal svůj nejznámější román 1984. | foto: Branch of the National Union of Journalists

Vypněte mobilní telefony, Velký bratr vás vidí!

Eric Arthur Blair, známý pod pseudonymem George Orwell, měl opravdu život bohatý na zážitky. Narodil se 25. června 1903 v Indii, která byla součástí britského impéria, a v dospělosti sloužil u Indické imperiální policie v dnešní Barmě, kde se setkal s brutalitou kolonialismu. Následně působil v Anglii jako novinář, jeden čas žil také na ulici jako tulák a na vlastní kůži tak zakusil chudobu a sociální nespravedlnost. Zúčastnil se španělské občanské války, kde také zažil zradu komunistických sil a krutost totalitních režimů.

George Orwell

Tyto zkušenosti ho nenechaly spát. Viděl, jak moc korumpuje, jak se z ideálů stávají karikatury a jak propaganda dokáže otočit realitu naruby.

Věděli jste, že název knihy vznikl přehozením posledních dvou čísel roku, ve kterém George Orwell tuto knihu dopsal?

Všechny tyto hořké lekce se pak slily do jedinečné, zneklidňující esence románu 1984, který vydal 8. června 1949. Jeho dílo nemělo kritizovat konkrétní stát, ale odhalit mechanismy moci, které mohou naprosto zdevastovat lidskou svobodu.

Román 1984 od George Orwella

Další proslulé dílo George Orwella je Farma zvířat, kterou vydal už v roce 1945. Spisovatel zemřel v roce 1950 na tuberkulózu ve věku pouhých 46 let.

Z filmu Farma zvířat

Svět Oceánie, kde je lež pravdou a láska zločinem

Orwellův dystopický svět zvaný Oceánie je jako noční můra. Vládne jí Strana a její záhadný absolutistický vůdce Velký bratr, kterého připomínají obří portréty s jeho hypnotizujícím pohledem a nápisem „Velký bratr tě sleduje!“ Mezi nimi samozřejmě nesmí chybět také chytlavé slogany: „Válka je mír!“ „Svoboda je otroctví!“ a „Nevědomost je síla!“.

„Z místa, kde stál Winston, se dala na bílém průčelí ministerstva pravdy přečíst ozdobným písmem vyvedená tři hesla Strany: Válka je mír, Svoboda je otroctví, Nevědomost je síla.“ Slavnou knihu George Orwella 1984 zfilmoval symbolicky v roce 1984 režisér Michael Radford.

V této nevlídné krajině pracuje na Ministerstvu pravdy běžný úředník Winston Smith, který dennodenně přepisuje historii. Ceny rohlíků rostou? Kdeže! Ve skutečnosti klesly, a to díky prozíravosti Strany! Válčíme se sousedy? S těmi se přeci odjakživa přátelíme!

Winston ale o režimu začíná pochybovat a snaží se myslet po svém, a to není žádané. Za to ho nikdo neplatí. Tento obyčejný úředníček se tak postupně dostává do spárů Strany, která ho nakonec zcela zlomí. Z řadového pracovníka se tedy stane odpůrce režimu a následně opět jen poslušná ovce. Mrazivá je hlavně dokonalost systému, který člověka nezničí fyzicky, ale totálně mu zdeformuje duši a mysl.

„Cílem strany nebylo jen předcházet tomu, aby mezi muži a ženami vznikaly vztahy, které nebylo možné kontrolovat. Pravým, i když nevyhlášeným cílem bylo odstranit ze sexuálního aktu veškerou rozkoš. Ani tak láska, ale erotika byla nepřítel.“ Winston Smith (ve filmu v podání Johna Hurta) se dopustí zločinu tím, že se zamiluje do Julie (Suzanna Hamilton).

Orwellův odkaz v roce 2025. To nebyla jen fikce?

Pojmy jako „Velký bratr“, ale i „doublethink“, tedy dvojité myšlení, kdy člověk akceptuje dvě protichůdné pravdy, nebo „newspeak“, nový jazyk, který omezuje myšlení, se staly poměrně běžně používanými pojmy.

Dnes jsme prý svobodní, ale co ty chytré telefony, které sbírají data o každém našem kroku? A sociální sítě, které přesně vědí, co si myslíme, co nakupujeme, co nás zajímá a co nás naopak dokáže vytočit? Nejsou to takoví malí Velcí bratři v kapse? A co různá krátká videa, která kolují internetem a jen zkušené oko pozná, že je vytvořila umělá inteligence? Nejedná se náhodou o novodobé přepisování historie? Politici zase občas přinášejí zaručené pravdy, které během několika hodin vyvrátí, a lid je tak nucen „dvojitě myslet“.

Velký bratr vše vidí... Jedno z filmových zpracování románu 1984 vzniklo symbolicky v témže roce.

Youtubeři se bojí ve svých videích říct různá slova, za která jim hrozí zrušení celého účtu, na kterém jim stojí kariéra. Své o tom ví digitální tvůrce, spisovatel a moderátor Ondřej Brož: „Kniha 1984 byla reakcí na totalitní režimy a varováním před dehumanizací, manipulováním historie, kontrolou jednotlivců, omezováním myšlení a ztrátou lidských práv. V dnešním digitálním věku, kdy data podléhají manipulaci, cenzuře nebo záměrnému zkreslování, se stává kontrola nad ,pravdou’ klíčovým nástrojem moci, kdy lidé přestanou chápat rozdíl mezi pravdou a lží. Otázkou je, nakolik se svět vzdaluje Orwellovým vizím, či naopak přibližuje.“

Není to tedy tak, že se orwellovské vize nenápadně šíří pod rouškou pokroku a pohodlí?

Prodej románu 1984 prudce stoupl v Rusku po invazi na Ukrajinu

Věděli jste, že v Sovětském svazu byla kniha až do roku 1988 zakázaná? V Bělorusku je zakázaná i dnes.

Novinářka Maša Karpová, autorka knihy George Orwell a Rusko, přirovnala románový fiktivní národ Oceánie k Rusku v době ukrajinské invaze, kdy podle jejího vyjádření slovo „válka“ úřady okamžitě zakázaly a pod hrozbou trestního stíhání ho nařídily nahradit slovním spojením „speciální vojenská operace“. A navzdory tomu, že je kniha všeobecně dostupná, byli dva lidé, kteří ji v březnu 2022 rozdávali v Moskvě zdarma kolemjdoucím, zadrženi a obviněni z diskreditace ruské armády.