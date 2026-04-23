Frank Serpico. Nenáviděný policajt, jehož proslavil Al Pacino, stále žije

David Lorenc
Extravagantně, subkulturně oháknutý policajt, který se nechce smířit s korupcí svého newyorského sboru. Poruší policejní omertu, bojuje proti všem. Ve filmovém příběhu Serpico září Al Pacino. Jenže existuje reálný Frank Serpico. Chlapík, který onen boj skutečně bojoval. Právě oslavil devadesát let.
Část 1/6

Hrdina, který nežil jen ve filmu. Vlevo Frank Serpico v podání Al Pacina, vpravo skutečný Frank Serpico

Setkal se s tím hned zkraje svého angažmá u newyorských policistů v civilu, kteří měli na starosti hazard. Kolega se jej zeptal, jestli o té práci ví všechno. A vyložil mu její neoficiální součást, policajti vybírají od těch, koho mají sledovat a zavírat, peníze. Dělá to sedm až osm stovek dolarů měsíčně, vylíčil mu kolega.

První výpalné mu nabídli v jednom z hazardních doupat v Bronxu. Barman mu do ruky strčil pár bankovek: „Kup si novou čepici.“ Když odmítl, předal peníze jeho kolegovi. Jindy ho parťák vyzval, aby s ním počítal bankovky, co měl v kabele, byly tam asi dvě tisícovky. Kolega je rozděloval do kupiček. Část z nich vložil do obálky a Serpicovi oznámil: „Budou tady. Když se rozhodneš, že bys je chtěl, můžeš je mít.“

Frank Serpico: filmový a reálný

Al Pacino se jako nový policista Serpico seznamuje se světem dennnodenní korupce.
Al Pacino v Serpicové roli. Velmi přesvědčivý
Filmový Frank Serpico a korupcí prolezlý New York za ním
Tato fotka je z doby, kdy šlo do tuhého, Serpico mluví o korupci, rok 1970.
15 fotografií

Takových případů všední provoz nabízel mnoho, přetékal jimi. Kasírování peněz výměnou za to, že se policajti budou dívat jinam, vyhrožování těm, kdo se zdráhali platit. Byla to každodenní rutina newyorské policie. Stabilní příjem.

A mockrát slyšel i ten naléhavý, vemlouvavý, trochu varovný, pak stále výhružnější dotaz: Proč si ty peníze taky nevezmeš, Franku?

Idealista s image floutka

Narodil se 14. dubna 1936 italským imigrantům, otec byl švec. Frank si hrál, stejně jako jeho dva bratři a sestra, na brooklynských ulicích, mezi dalšími Italoameričany. Bylo to drsné prostředí, mnozí jeho vrstevníci putovali do kriminálu. „Vyrůstal jsem mezi gangy, čistil jsem boty, párkrát mě okradli. Na rohu jsem vídal policajta, a ten byl mou autoritou,“ vzpomínal Serpico pro The New York Times.

A k policii ho přitahovaly i jiné momenty. Jeho strýc dělal policistu v Itálii, a respekt, který tam v komunitě požíval, malého Franka přesvědčil o tom, že být policistou je správná věc. Policisty si lidé váží. Pomáhá jim, chrání je. Když jeho dědu přepadli kvůli výplatě, co si nesl, věděl, že proti takovýmhle nespravedlnostem chce bojovat.

Brooklynské ulice byly prostředím, kde se ve vztahu k policajtům nepěstovala neutralita. Buď pro – nebo proti. On byl pro. Poznal, že existují i špatní muži v uniformě, v osmi devíti letech byl večer svědkem, jak bělošský policista mlátí obuškem chatrnou černošku, nevydala ani hlásku, malý hoch poslouchal jen děsivé tupé rány dřevěného pendreku do bezvládného těla.

Ale věděl, že být policajt má být poslání, dobrá věc. Odmala, už když si hráli na policajty a zloděje, byl policajt. A chtěl se jím i stát. Na střední školu chodil ve večerním studijním programu, aby mohl přes den pracovat jako soukromé očko.

V září 1959 vstoupil do řad policie. Byl vidět. Individualista, s bytem v bohémské čtvrti Greenwich Village, kde schovával policejní placku a byl známý jen jako Paco, svobodný, ale s krásnou dívkou, letuškou, se zájmem o operu a balet. A o zatýkání i mimo hodiny policejní služby. Vyhlížel spíš jako kontrakulturní týpek než fízl. Háro, hipícký plnovous. Exteriér Al Pacina, který ho ztvárnil ve filmu Serpico, je autentický, extravagantní košile, náhrdelníky. Floutek. Frajírek.

Super převlek, říkali mu kolegové z oddělení tajných policistů. No, převlek to nebyl, Frank Serpico byl svobodomyslný mladík. Antiestablishmentový. Takže neskladný. Být policajtem pro něj byla principiální věc, morální. Nechtěl z toho uhnout. Ani když se začal seznamovat s tím, jak to u policie chodí v reálném životě.

Nebylo mu z toho dobře. Zdůrazňuje, že nikdy nebyl naivka, brooklynské ulice byly školou, věděl, že policie bere, že si mastí kapsy. Netušil však, jaké rozměry a krytí to má, jak systematická praxe to je. Příhod, jako byly ty z úvodních odstavců článku, bylo hodně. Jednou načapali gamblera, který neměl výpalné. Dostal šanci. Když ho potkali příště, jeden z policajtů mu oznámil: „Říkal jsem ti to. Když se teď neobjevíš s penězi, zavřu tě.“

Dennodenní byznys. Všední chlebíček, součást práce, zavedené kšeftaření, kus výdělku. Rutina. Tak zavedená praxe, že když chodil na kurz pro tajné policisty, slyšel si spolužáky stěžovat na to, že když budou po měsíc školy studia scházet na patrolách na ulici, přijdou o své peníze z úplatků a výpalného. Nemilé a nefér.

Jenže Frank Serpico nechtěl být naivka, co se nechá připravit o iluze. Vydal se na křížovou výpravu proti korupci v policii.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta z incelství ven. Proč nebezpečnou komunitu muži opouštějí, naznačuje studie

I incelské vody je možné opustit. Nemusí to být jen skrze vztah.

Na začátku bývá nejistota, opuštěnost, osamění. V hloubi incelské komunity se ony emoce mohou změnit ve vztek, ukřivděnost, nenávist. Mohou dojít k nepřátelství k ženám, k násilí. Jenže existuje i...

Vondruška se delegoval do role veřejného intelektuála, ba skoro věštce, říká expert

Premium
Literární vědec Jiří Trávníček

Před sto lety četli nejvíc Aloise Jiráska, dnes mají na nočním stolku tituly Vlastimila Vondrušky. Proč mají čeští knihomolové tak rádi historické příběhy? Chceme v nich najít klíč ke své...

Můj sex v soukromí je jiný než před kamerou, říká legenda porna Siffredi

Zpátky ve hře: Rocco Siffredi otevřeně o erotice před kamerou i v soukromí.

Má za sebou přes čtyřicet let v branži. A svou kariéru v pornu ještě neuzavřel ani ve dvaašedesáti. I když na jeho dnešní podobu nahlíží kriticky. Porno dnes může dělat každý, proto nejsou peníze na...

Na obědvající vzal sekeru, pak vše zapálil. Masakr v sídle slavného architekta

Premium
Architekt Frank Lloyd Wright s rodinou, snímek je z roku 1957. V bílých šatech...

Frank Lloyd Wright je známý jako jeden z nejvlivnějších architektů dvacátého století. Jedna děsivá kapitola jeho minulosti se však přehlíží – vražda Wrightovy milenky a šesti dalších lidí v roce 1914...

Syn dělníka bez střední nejbohatším na světě. Jak majitel Zary na chvíli předběhl Gatese

Premium
Nejbohatší Španěl, druhý nejbohatší Evropan a jeden z deseti nejbohatších lidí...

Začínal jako poslíček, který za pár drobných roznášel noční prádlo. Později Amancio Ortega založil španělské oděvní impérium a stal se jedním z nejbohatších lidí světa i druhým nejbohatším Evropanem....

Frank Serpico. Nenáviděný policajt, jehož proslavil Al Pacino, stále žije

Hrdina, který nežil jen ve filmu. Vlevo Frank Serpico v podání Al Pacina,...

Extravagantně, subkulturně oháknutý policajt, který se nechce smířit s korupcí svého newyorského sboru. Poruší policejní omertu, bojuje proti všem. Ve filmovém příběhu Serpico září Al Pacino. Jenže...

23. dubna 2026

Longevity devatenáctého století: Pijte kyseliny, hlásal šarlatán

Premium
Pan Samuel Rowbotham začal jako „teoretik“ ploché Země. Dospěl k předepisování...

Je to vlastně příběh raného šarlatánství na poli longevity. Samuel Rowbotham začal jako „teoretik“ ploché Země. Dospěl k předepisování kyselin, které měly zajistit dlouhý život, ale místo toho...

22. dubna 2026

Na obědvající vzal sekeru, pak vše zapálil. Masakr v sídle slavného architekta

Premium
Architekt Frank Lloyd Wright s rodinou, snímek je z roku 1957. V bílých šatech...

Frank Lloyd Wright je známý jako jeden z nejvlivnějších architektů dvacátého století. Jedna děsivá kapitola jeho minulosti se však přehlíží – vražda Wrightovy milenky a šesti dalších lidí v roce 1914...

21. dubna 2026

Můj sex v soukromí je jiný než před kamerou, říká legenda porna Siffredi

Zpátky ve hře: Rocco Siffredi otevřeně o erotice před kamerou i v soukromí.

Má za sebou přes čtyřicet let v branži. A svou kariéru v pornu ještě neuzavřel ani ve dvaašedesáti. I když na jeho dnešní podobu nahlíží kriticky. Porno dnes může dělat každý, proto nejsou peníze na...

20. dubna 2026

Dechberoucí tanec se smrtí. Krvavá korida rozděluje Španěly, přesto bývá vyprodáno

Premium
Souboj člověka s býkem. Na život a na smrt. Ve Španělsku začala sedmiměsíční...

Souboj člověka s býkem. Na život a na smrt. Ve Španělsku začala v březnu sedmiměsíční sezona koridy. Prastaré drsné kratochvíle, jejíž kořeny se zrodily v arénách starověkého Říma. Zlatý věk prožila...

19. dubna 2026

Cesta z incelství ven. Proč nebezpečnou komunitu muži opouštějí, naznačuje studie

I incelské vody je možné opustit. Nemusí to být jen skrze vztah.

Na začátku bývá nejistota, opuštěnost, osamění. V hloubi incelské komunity se ony emoce mohou změnit ve vztek, ukřivděnost, nenávist. Mohou dojít k nepřátelství k ženám, k násilí. Jenže existuje i...

19. dubna 2026

Syn dělníka bez střední nejbohatším na světě. Jak majitel Zary na chvíli předběhl Gatese

Premium
Nejbohatší Španěl, druhý nejbohatší Evropan a jeden z deseti nejbohatších lidí...

Začínal jako poslíček, který za pár drobných roznášel noční prádlo. Později Amancio Ortega založil španělské oděvní impérium a stal se jedním z nejbohatších lidí světa i druhým nejbohatším Evropanem....

17. dubna 2026

Polybolos: vzpouru v Pompejích mohl potírat i starořímský „kulomet“

Útočit měl zdálky a v rychlých salvách. Polybolos byl starověkým kulometem,...

Revolta města Pompeje v roce 89 před naším letopočtem netrvala dlouho. Římská říše ji porazila docela záhy. I s pomocí pestré palety zbraní. Podle aktuální studie mezi nimi zřejmě nechyběl ani...

17. dubna 2026

Nazí lidi se tam k sobě chovají hezky, říkají k Naked Attraction podcasteři

Naked Attraction napravuje pohled na nahá těla, míní podcasteři z Poprasku.

Nepředstavuje jen nahotu, představuje reálnou nahotu. Nahotu skutečných těl obyčejných lidí. A to, jak se s ní vyrovnávají. Rovněž jejich sexuální orientace. I jejich nitro. Naked Attraction boří...

16. dubna 2026

Vondruška se delegoval do role veřejného intelektuála, ba skoro věštce, říká expert

Premium
Literární vědec Jiří Trávníček

Před sto lety četli nejvíc Aloise Jiráska, dnes mají na nočním stolku tituly Vlastimila Vondrušky. Proč mají čeští knihomolové tak rádi historické příběhy? Chceme v nich najít klíč ke své...

16. dubna 2026

El Jefa, šéfová. Smrt mexického drogového bosse přinesla odhalení: kartel řídí žena

Premium
Řádění kartelu bylo bezuzdné, jenže zatčení jeho šéfa ho nedestabilizovalo....

Smrt jednoho z nejmocnějších narkobaronů světa měla otřást strukturou kartelu CJNG a přispět k jeho zhroucení. Místo chaosu však přišla rychlá stabilizace. Mexická policie hrubě podcenila situaci....

15. dubna 2026

Pro vraždění si sepsal manuál. Bude hodnotným pomocníkem, říká FBI

Rex Heuermann. Sériový vrah, který má pomáhat FBI.

Brutální. Systematický, pro vraždění a odklízení těl si sepsal pečlivý manuál. Inteligentní, profesí architektonický konzultant. Unikal desetiletí. A chladný jako led. Teď sériový vrah Rex Heuermann...

14. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.