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V brazilských pralesích hledal Fawcett bájnou Atlantidu. Víra ho stála život

Radomír Dohnal

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Zmapoval oblasti Jižní Ameriky, přežil v divoké džungli, získal pověst jednoho z největších objevitelů. Jeho příběhu ale dodnes chybí konec. | foto: Daniel Candido CC-BY-SACreative Commons

Proslavil se jako neohrožený badatel. Percy Fawcett byl legendou a jeho osudy připomínají Indiana Jonese. Zmapoval oblasti Jižní Ameriky, přežil v divoké džungli, získal pověst jednoho z největších objevitelů. Poháněla ho víra ve ztracené civilizace a rukopis, který dnes historikové považují za mystifikaci.

Říkalo se jim banderiantes. Znamená to vlajkonoši, ale v přeneseném významu. V kontextu Jižní Ameriky šlo spíš o námezdné vojáky, žoldnéře. Toulající se dobrodruhy. Právě ti měli vyrazit do hlubin pralesů, aby nalezli bájné zlaté doly Muribeca. Deset let kvůli nim bloudili džunglí. Nenalezli zlato, ale opuštěná města. Ztracené metropole, jejichž architektura, památky a artefakty připomínaly řecko-římskou antiku.

Zhruba tak lze vystihnout obsah Manuscrito 512. Rukopisné památky, jež jsou dodnes vystavené v Národní brazilské knihovně v Riu de Janeiro. Těch deset hustě popsaných zažloutlých stránek, jež vyprávějí o dobrodružné expedici bezejmenného portugalského plukovníka a oddílu banderiantes z roku 1753 a které byly slavně nalezeny a zařazeny do sbírek o 86 let později, tu chovají v nezměrné úctě. Byť jde velmi pravděpodobně o podvrh.

Klidně své objevitelské výpravy nechal sponzorovat těžařskými korporacemi – které měly místní kmeny připravit o půdu a domov, jen aby v džungli nalezl lokality, do nichž se propsala síla Atlantidy.

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