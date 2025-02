Velká prsa a vášeň k počítačům. Danni Ashe psala dějiny erotiky i internetu

Od striptýzu ušla Danni Ashe daleko, erotická modelka je chválena za technologické internetové inovace.

Její příběh se dá nahlížet mnoha způsoby. Jako neuvěřitelná cesta z nočních podniků a titulek hambatých magazínů k byznysu, který roztáčí desítky milionů dolarů. Jako neskutečné putování slečny, co se živí především svými velkými ňadry, k dámě, která pracuje hlavou, na terénu nejmodernějších technologií, inovací a abstraktního myšlení.

Rovněž jako prolínání starého a nového. Infrastrukturou svého byznysu byla na špici, pro svou erotickou stránku, později nejen pro ni, vytvářela nejlepší software své doby. Na placení po netu, e-mailové systémy. Jeho obsahem se však hlásila k té nejvíc soft podobě softcore erotiky. Ňadra, především velká, a oddaný zájem fanoušků o konkrétní modelky, to byla poznávací znamení webu Danni’s Hard Drive. Jak nostalgicky dnes působí!

Velká prsa jako předurčení

Narodila se v Kalifornii v roce 1958, nedokončila střední školu – a začala se živit jako striptérka. Neexistuje snad výřečnější, platnější doklad objektifikace ženského těla než dospívání slečny Ashe. Když bude později odpovídat na dotaz, zda je exhibicionistka, nejprve přitaká. Pak se však zamyslí a dovolí si hlubší a upřímnější komentář. „Tak docela pravda to však není,“ usoudí, „částí důvodu toho všeho je, že mi hodně brzy, v útlém věku, narostla velká prsa. A prsa jsou velmi sexualizovanou věcí. V raném věku se mi dostávalo spousty sexualizované pozornosti.“

Co to znamenalo? Měla za to, že když bude dělat striptýz, prostě to vše akceptuje, pravidla oné kulturní hry přijme. Vyloží karty na stůl a bude hrát.

A hrála úspěšně. Jako erotická modelka vstoupila na stránky časopisů, vystupovala v softcore pornofilmech. Poté postoupila do vyšší kategorie. Vybudovala si kredit, jméno, které táhlo. Stala se hlavní hvězdou, jezdila na šňůrách z města do města, po nočních klubech, kam návštěvníci docházeli právě za ní. Byla hlavní položkou programu.

Neznamenalo to, že by to bylo bezpečné zaměstnání. „Měla jsem řadu skutečně strašných zkušeností,“ přiznala Ashe pro server Frontline. Patřila mezi ně například ta z Floridy. Manažer podniku, v němž měla tancovat oblečená, protože klub neměl povolení na svlečená vystoupení, ji přinutil k show nahoře bez a prodeji jejích softcore videí. Poslechla, byla zatčena, dostala pokutu, klub ji nechal na holičkách.

„Z těch všech zkušeností se zrodila myšlenka, že bych se měla pohnout z místa,“ líčila. Věděla dokonce, kam směřovat. Rozhodla se stát počítačovou programátorkou. Nebyl to plán ze škatulky „z ničeho nic“. Už dlouho měla osobní počítač, používala ho pro komunikaci s fanoušky, bavilo ji to, zajímalo. Zapsala se do kurzu.

Tak začala cesta, která z ní udělala podle odbornice na internetovou technologii Becky Holtové jednu z nejvýznamnějších byznysmenek naší doby.

Virtuální svět Danni Ashe

Počítačové vybavení dnes vyhlíží velmi retro, ve své době však byla Ashe špičkou oboru.

Ale nečekala se založenýma rukama, objevila svět diskuzních skupin sítě Usenet. V něm narazila na skupiny jako „alt.sex.breast“, „alt.sex.movies“. A i tam našla svoje fanoušky, i tam se s nimi bavila. Z oněch konverzací se jí rýsovaly jejich přání, fantazie, nápady, až se vše upletlo v její vlastní projekt: dá svému fanclubu webovou podobu, vybuduje internetový dům Danni Ashe. Vykreslila to několika programátorům, ale buď neměli čas, anebo nerozuměli. Nenechala se odradit. „Jsem geek, šílená do počítačů, s velkýma prsama,“ charakterizovala se v rozhovoru pro Frontline.

Nakoupila knížky o programování a digitálním byznysu, sedla do letadla. „Odletěla jsem na Bahamy, seděla na pláži a četla,“ ohlížela se zpátky. Pak si pořídila počítačové vybavení, přišlo ji na osm tisíc dolarů. Výsledkem byl web Danni’s Hard Drive. Postavila ho za dva týdny doma v ložnici, psal se rok 1995.

Stránka nejprve zahrnovala pouze její vlastní fotky. Veřejně ji ohlásila docela bez pompy, řekla prostě svým známým, ať se na ni kouknou. A odjela se svým mužem, producentem uměleckých filmů Bertem Manzarim, na výlet do New Yorku. Když se tam ubytovali v hotelu, zjistila, že zpráva o jejím webu se šířila tak rychle a vydatně, že masa návštěv shodila servery.

Koupila si vlastní supervýkonný server, který se stal srdcem jejího webu. Dbala na to, aby nikdy nevypadl z provozu, a po celou dobu Danni’s Hard Drive si udržel čistý štít. Právě vypiplaný zákaznický servis se stal jedním ze zdrojů fenomenálního úspěchu jejího webu, který rozevřel křídla a začal nabízet produkci zástupů dalších modelek.

A úspěch to byl. Dva roky od založení žhavá stránka generovala roční zisk dva a půl milionu dolarů, měla 17 tisíc platících členů. Tři miliony návštěvníků denně, šest tisíc nových předplatitelů měsíčně, psal magazín Wired v roce 1999. V roce 2000 web vydělal šest a půl milionu dolarů, o rok později se s pětačtyřiceti zaměstnanci chystal na osm milionů. Danni’s Hard Drive se pyšní ziskovostí dvacet až třicet procent, uvedl v roce 2001 list The Independent. V roce 2003 už pro ni pracovala padesátka lidí, měla vlastní studio o 1 500 metrech čtverečních v Los Angeles.

V čem tkvěl onen velkolepý úspěch?

Laskavý dům plný erotiky

Měla hranice. Svou produkci udržovala striktně v mezích softcore porna.

Rozhodně nespočíval v tom, že by Danni Ashe pádila za hranu. „Nechutné. Hraje na strunu temných lidských stránek,“ komentovala pro Wired strategii svého konkurenta z pornografické korporace Internet Entertainment Group Setha Warshavskyho. Její erotika byla docela jiná. Nikdy sex s muži, nikdy souložení, zněla pravidla. Na jejích fotkách a videích defilovaly pouze ženy, a pokud dvojice, vždy jen žena se ženou. V devadesátkové porno estetice.

Jistým způsobem to byly staromódní nestoudnosti. Takové cukrkandlové. Jako z bavlnky. Nikdy nepřipustila, že by se vydala směrem k hardcore pornu, ani za větší zisky, a nikdy k němu skutečně neudělala ani krůček. „Penisy na Danni’s Hard Drive nikdy neuvidíte, tak to prostě je,“ trvala na svém.

Její publikum její volbu sdílelo. Staromódní byl přitom i jeho vztah k modelkám, fanoušci je uctívali, prahli po střípcích z jejich života, jejich žertovných fotkách. A Danni Ashe jim vycházela vstříc. „Na internetu dnes najdete skoro všechno zadarmo. Myslím, že mou stránku si lidé předplácejí proto, že to je skutečně živoucí prostředí. Je opravdu zábavná, je to organizovaný zážitek, který se překládá jen vám. A lidé jsou za to ochotní platit,“ vyložila.

Jenže onen starosvětský vztah mezi fanoušky a jejich nahými hvězdami, Danni Ashe pečlivě opečovávaný, byl jen jedním elementem fenoménu. Byl tu rovněž velmi modernistický, pokrokový tah na marketingovou a technologickou branku.

Zapomeňte na Bezose

Považovala se za feministku, myslela to tak, že bojuje za větší respekt ke striptérkám, erotickým modelkám.

Danni Ashe byla mistryní v brandingu, tvorbě a kultivaci své značky. A především v inovacích. V době, kdy byla platba kreditními kartami po internetu riskantním dobrodružstvím, vyvinula vlastní platební systém, který dával zákazníkům jistotu bezpečí a luxus důvěry. Přišla se streamovací technologií, která návštěvníka zbavila otravností, jako byla vyskakovací okna, zdokonalila hosting. Z říše erotiky vyrostlo technologické impérium. „Je to oblast našeho byznysu, která zažívá největší růst,“ shrnula v roce 2001. S tím, že se svoje technologie chystá prodávat jiným korporacím.

A pak tu byl affiliate, partnerský marketing. Program DanniCash nabízel platby jiným webům za to, že své návštěvníky přivedou na Ashin web, nebo z nich dokonce udělají její předplatitele. Danni’s Link Exchange Program se zaměřoval na obchodování s návštěvností. Za affiliate marketing bývá oslavován Jeff Bezos, který v roce 1996 začal platit jiným webům za to, že posílaly návštěvníky na jeho Amazon. Jenže přinejmenším to bylo tak, že Ashe vyvíjela totožný přístup souběžně. „Zapomeňte na Jeffa Bezose, seznamte se s Danni Ashe,“ říká proto Becky Holtová.

K tomu samozřejmě připočtěte nápaditou propagaci. Baseballový Super Bowl v roce 1999 využila Danni Ashe k šprýmu v podobě vlastního Boob Bowl, v hlavní roli desetiminutového klipu byla ona sama a další prsaté krásky. Počet předplatitelů jejího webu skokově stoupl o padesát procent.

Soužití kreativního, pečlivého, pozorného, inovativního podnikatelského ducha s erotickým obsahem bylo krkolomné. Spousta velkých firem má zájem o naše technologie, hodně webů by rádo aspoň kus našich návštěvníků, ale nakonec nezdolají strach ze spolupráce s erotickým webem, popisovala frustrovaně stále ještě existující skrupule.

Svět se však musel sklánět. V roce 2000 byl její web vyhlášen nejpopulárnější internetovou stránkou provozovanou ženou, předčil i weby celebrit, jako je Oprah Winfrey. Velký text a fotku na obálce jí věnoval list The Wall Street Journal.

A pak přišel zlom.

Žena, co za sebou nenechala digitální stopy

Někdy však nezastírala roztrpčení, navzdory jejímu úspěchu se k její firmě korporace neodvažovaly hlásit.

Vlastně k němu není příliš co říct. V roce 2004 Danni Ashe svůj web prodala. A žena, která psala digitální dějiny a která měla renomé „nejstahovanější ženy internetu“, jednoduše zmizela. „Co dělá, kde žije?“ starala se média. Moc toho nezjistila.

Její jméno mělo šanci zaznít v roce 2013, když Daily Mail Online doprovodil zprávu o nákaze nejmenované pornoherečky virem HIV fotografií Ashe. Následovala žaloba, Ashe se podle Mel Magazine domohla tří milionů dolarů.

Jinak je však neviditelná. Internet se striktně omezuje na její svlečené fotky a snímky z dob jejího kralování internetovému impériu. Zprávy se omezují na jedno, měla by prý žít kdesi na americkém jihozápadě a pracovat jako retušérka fotografií. Web Mel Magazine v roce 2018 vystopoval i její údajné sdělení, vysvětluje v něm, že její vášeň pro fotografování by s sebou nesla život ve velkém městě, a to je příliš velká cena. Proto si vybrala retušování a život tam, kde se jí to líbí. Magazín odkazoval na její profil na webu Model Mayhem, tam už je však k nedohledání.

Z digitálního světa zmizela. Slova o ní však zůstávají. „Až se bude psát historie internetu, Ashe bude mít celou kapitolu o sobě. Jako skutečná internetová inovátorka,“ zaznělo například v dokumentu Ženy internetu.