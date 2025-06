Petr Lánský

Nejohnivější odpůrce státních tajemství. Nikdy neváhal, co má zveřejnit, co by mohl ohrozit. Ven pouštěl vždy vše. Nikdy ne kvůli senzaci, penězům, sebepropagaci. John L. Young byl staromódním stoupencem svobody informací. Jeho web Cryptome zveřejňoval tajemství 10 let před Julianem Assangem. A WikiLeaks kritizoval. Young zemřel 28. března ve věku 89 let.