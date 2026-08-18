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Drží Čínu v šachu. Lodní vrak chrání Filipíny, moře i miliardy dolarů
Je to rezavý lodní vrak z druhé světové války. Trosečnicky na něm přežívá několik filipínských mariňáků. Přesto má rozpadající se plavidlo BRP Sierra Madre nevyčíslitelnou hodnotu. Chrání Filipíny...
Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...
Znáte je z dovolené: bunkry jsou v Albánii všude, sálá z nich megalomanie
Každá diktatura má svůj symbol. Nacistické Německo hákový kříž, Sovětský svaz gulag. A hodžistická Albánie? Ta má betonový bunkr. Tisíce výhružných a opuštěných pevností v ní najdete všude. Jsou...
Případ Dutroux po 30 letech: advokát obětí byl pedofil, komplice lynčovali
Dodnes děsí i šokuje. Řádění pedofilní skupiny Marca Dutrouxe je plné hrůzy i neospravedlnitelných chyb úřadů. Vyjevovat se začalo přesně před třiceti lety, 13. srpna 1996. Připomeňte si osudy...
VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková
Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...
Drží Čínu v šachu. Lodní vrak chrání Filipíny, moře i miliardy dolarů
Je to rezavý lodní vrak z druhé světové války. Trosečnicky na něm přežívá několik filipínských mariňáků. Přesto má rozpadající se plavidlo BRP Sierra Madre nevyčíslitelnou hodnotu. Chrání Filipíny...
Útok chuligánů: proti ponorkám nacistů vyplul v korzárské flotile i Hemingway
Z promenád a oken hotelů Američané v roce 1942 sledovali, jak Němci pár set metrů od břehů potápějí jednu loď za druhou. Byl to druhý Pearl Harbor. A válka byla na vážkách. Na dřevěných kocábkách...
Koho vzruší podřízenost, koho dominance: výzkum podle genderu překvapil
Otázky se snažil zodpovědět hned dvě. Zaprvé výzkum zajímalo, koho vzrušuje představa dominantní anebo naopak podřízené role v sexu víc, zda muže, nebo ženy. A nato chtěl zjistit, nakolik to odpovídá...
Znáte je z dovolené: bunkry jsou v Albánii všude, sálá z nich megalomanie
Každá diktatura má svůj symbol. Nacistické Německo hákový kříž, Sovětský svaz gulag. A hodžistická Albánie? Ta má betonový bunkr. Tisíce výhružných a opuštěných pevností v ní najdete všude. Jsou...
VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková
Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...
OBRAZEM: Dotkněte se hlubin. Soutěž odhaluje krásy a křehkost oceánu
Zavedou vás tam, kam byste jinak nepohlédli. Provedou vás vesmírnými krásami oceánu, předvedou působivost jeho obyvatel. Fotografie soutěže Ocean Photographer of the Year 2026 však připomenou i...
Případ Dutroux po 30 letech: advokát obětí byl pedofil, komplice lynčovali
Dodnes děsí i šokuje. Řádění pedofilní skupiny Marca Dutrouxe je plné hrůzy i neospravedlnitelných chyb úřadů. Vyjevovat se začalo přesně před třiceti lety, 13. srpna 1996. Připomeňte si osudy...
Inspiroval Mlčení jehňátek. Ženy ve sklepě věznil, aby založil lepší rasu
Chtěl budovat rodinu, z níž vzejde nová rasa. Unášel a znásilňoval ženy, též vraždil. Jeho případ je děsivý, ale významný je něčím jiným než počtem obětí. Obnáší hrozné selhání úřadů. A především:...
Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...
Wehrmacht pije Fantu. A jak si za Hitlera germanizovali Coca-Colu
Ironickým paradoxem německého limonádového zázraku za války bylo, že v srdci nacistické třetí říše vlastně vzkvétala americká firma. Nejdřív přesvědčila třetí říši, že je vlastně německá, a pak si...
Rady do ložnice: Zvykl jsem si na sólo. Jak se vrátit k sexu ve dvou?
Když ze vztahu vymizel sex, stal se Honza šampionem v autoerotice. Teď by s manželkou chtěli společný sexuální život obnovit. Není však Honza v posteli sám pro sebe nepřekonatelný? Praktické cvičení,...
OBRAZEM: Pohádkové krajiny. Prohlédněte si všecky krásy vesmíru
Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším místem v něm. Prohlédněte si snímky, které se ucházejí o ceny v soutěži greenwichské královské observatoře. Jak uspějí,...