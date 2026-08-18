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Drží Čínu v šachu. Lodní vrak chrání Filipíny, moře i miliardy dolarů

Radomír Dohnal
Je to rezavý lodní vrak z druhé světové války. Trosečnicky na něm přežívá... Nejprve upřesněme, o čem je řeč. Loď se doslova rozpadá pod nohama. Paluba je... Přenosné generátory dokážou napájet pouze několik místností, kde mariňáci spí a... Posádka sedmi až dvanácti filipínských mariňáků tu musí přežívat jako... Rovněž ilustrujme, jak zásadní roli vrak Sierra Madre má. A jak výbušnou. V... Nemůže o tom být žádného sporu. BRP Sierra Madre má obří strategický význam.... V nevyhlášené soutěži o nejcennější vrak lodi oceánů by bylo docela živo.... Vítěz však může být jen jeden. A je jím tato příšera. BRP Sierra Madre. I když... Jak to? Z hlediska mezinárodního práva má rozpadající se vrak nevyčíslitelnou... Zatímco u většiny starých vraků diktuje rekordní hodnotu jejich někdejší náklad... Podle Úmluvy OSN o mořském právu, tzv. UNCLOS, totiž samotné podmořské útesy a... Filipíny sice svůj nárok odvozují právně, od „čar v mapách“ – kontinentálního...
Je to rezavý lodní vrak z druhé světové války. Trosečnicky na něm přežívá několik filipínských mariňáků. Přesto má rozpadající se plavidlo BRP Sierra Madre nevyčíslitelnou hodnotu. Chrání Filipíny před čínskou rozpínavostí. Kus rezavé oceli v moři stvrzuje filipínské územní nároky, střeží výnosy z ropy, zemního plynu, rybolovu. Parta mariňáků je kvůli tomu v téměř válečné situaci.

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