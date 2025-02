Část 1/8

Pilulka. Pilulky jsou pro zdravou misi Bryana Johnsona důležité.

Hned na úvod předestřeme, co ona kontrola a vylepšování obnáší, ať víme, s kým máme tu čest. Hyperbarická oxygenoterapie, vysoko-intenzivní elektromagnetická terapie, experimenty s genovou terapií, terapie červeným světlem, audio terapie, přenosy tuku. A ano, opravdu podstoupil transplantaci plazmy svého syna.

Každý den jí stejnou stravu. Každý den si dopřává ke stovce tabletek, doplňků a preparátů, plazmalogeny, akarbózu, Proferrin, pro-butyráty, metformin, minoxidil USP, diclofenac… Nikdy nikam nechodí večer. Hlídá jej armáda více než třiceti lékařů, monitorují přes sedmdesát metrik, jako je elasticita kůže, aktivita mozkových vln, délka telomerů a počet nočních erekcí, kontrolují každý orgán, každou buňku. Prohlašuje se za nejmonitorovanějšího člověka na světě.

Žije podle stravovacích protokolů, cvičebních protokolů, spánkových protokolů, odpočinkových protokolů, sluchových protokolů, protokolů péče o kůži. A dalších protokolů. Je jich celkem přes dvě stě. Žije doslova podle algoritmů.

Za péči o své zdraví a zpomalené stárnutí utrácí dva miliony dolarů ročně. Začal s tím v roce 2021. Chlubí se tím, že za oněch zhruba pět let o pět let nezestárl. Listu The Guardian na začátku letošního ledna vyložil, že tempo svého stárnutí stáhl na 0,64, to znamená, že za rok zestárne jen o sedm a půl měsíce. To bylo v lednu, od té doby dál zpomaluje. Podle aktuálního reportu o svých biomarkerech tempo snížil na 0,57. „Narozeniny teď slavím jednou za jednadvacet měsíců,“ hlásí muž, jehož osobnímu experimentu věnoval Netflix dokument Neumírání: o muži, který chce žít věčně.